AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır çünkü biz sadece seçim döneminde çalışan ve seçimlere doğru yaklaşırken vatandaşın gözünü boyayacak işler yapan bir hareket içinde hiç olmadık. Biz seçim olsun olmasın her dönem vatandaşımız için çalışan, milletle iç içe ve milletle birlikte yöneten bir belediyecilik anlayışına sahibiz" dedi.

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 22-24 Aralık'ta Kızılcahamam'da gerçekleştirdikleri 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Toplantıyı değerlendiren Özhaseki, 2019 yerel seçimlerinden sonra belediyelerin yaptıkları hizmetleri genel anlamda ele aldıklarını ve istişarenin belediye başkanları için son derece verimli geçtiğini belirtti. Özhaseki, seçim için '2023' sinyali verdi ve "Belediyelerimizin 2023'e doğru giderken dikkat etmeleri gereken hususları, belediyecilik vizyonumuzu ve manifestodaki ilkelerimizi konuştuk. Biliyoruz ki şehirlerin geleceği; o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Bunun için bilgiye ve tecrübeye ihtiyaç var. Akil isimlerin tespitleri ve tavsiyelerine ihtiyaç var. Bunları elde etmek için istişare meclislerinden yeterince yararlanmak gerekiyor. Bizler istişarenin hikmetine inanıyoruz. Ortak aklın vizyonumuzu genişleteceğini ve hizmetlerimize yeni boyutlar katacağını biliyoruz" dedi.

"Belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır"

2023 seçimlerine hazırlandıklarını vurgulayan AKP'li Özhaseki, "Kampımızda bir kez daha gördük ki belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır. Çünkü biz sadece seçim döneminde çalışan ve seçimlere doğru yaklaşırken vatandaşın gözünü boyayacak işler yapan bir hareket içinde hiç olmadık. Biz, seçim olsun olmasın her dönem vatandaşımız için çalışan, vatandaşımıza hizmet eden, milletle iç içe ve milletle birlikte yöneten bir belediyecilik anlayışına sahibiz. AK belediyelerimiz; ilk günkü aşk, heyecan ve coşkuyla milletimiz ve memleketimiz için çalışmaya devam ediyor. Bununla gurur duyuyoruz" dedi.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak; belediye hizmetlerini insanların müşterek ihtiyaçlarını gideren mekanik bir organ olarak değil, bir medeniyet yürüyüşü olarak değerlendirmekteyiz. Şehircilik hizmetleri olarak öncelikli hedefimiz; hizmet ve eser bırakma esaslı anlayışımızın tüm il ve ilçelerimizde hakim olmasıdır. Zira şehirlerin yarıştığı bir dünyada muhalefetin yaptığı gibi algı belediyeciliği ile şehirlerimizin alabileceği hiçbir mesafe yoktur. AK belediyeler olarak; polemik değil eser siyaseti, yalan değil hizmet siyaseti, iftira değil hak ve hakikat siyaseti yaparak yolumuza devam ediyoruz, hamdolsun. Önümüzde yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak hedefimiz; 'Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü' diyen insan odaklı hizmet anlayışımızla, tüm il ve ilçelerimizi buluşturmaktır."