AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın konuşmasının bağlamına bakıldığında sosyal ve dijital ağlara karşı olma ifade etmiyor

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Twitter'ın kapatılmasının çözüm olmadığını belirterek, "Twitter üzerinden çok ciddi algı operasyonları yapılıyor. Biz Twitter'dan yanıt alamıyoruz. Bakıyorsunuz ki, ABD üzerinden dezenformasyonda bulunuyor. Buna hiçbir şey yapamıyorsunuz. Twitter bunlarla ilgili bilgi vermiyor." diye konuştu. Ünal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını da sözlerine ekledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sosyal medya konusunda yaptığı, "Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır. Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamalarını değerlendirdi.

Mahir Ünal, Cüneyt Özdemir'ın "Twitter'ı kapatacak mısınız?" sorusuna "Twitter bugün Alman hukukunu, Fransız hukukunu tanıyor. Ancak Türkiye'de ne hukuki ne de mali yükümlülük altına girmiyor. İran'da bugün bu siteler kapalı ama herkes VPN üzerinden giriyor. Biz sosyal ağlarla sonuna kadar görüşmelerimizi, müzakerelerimizi sürdüreceğiz. Kapatmak tabii ki çözüm değil" cevabını verdi.

"Cumhurbaşkanımızın konuşmasının bağlamına bakıldığında sosyal ve dijital ağlara karşı olma ifade etmiyor"

AKP'li Ünal Cüneyt Özdemir'in "Diğerlerini anladım da, Netflix niye araya sıkıştı. Neden gündeme geldi?" sorusunu ise, "Netflix araya sıkışmadı. Cumhurbaşkanımızın konuşmasının bağlamına baktığımızda, sosyal ve dijital ağların var oluşuna bir karşı olma ifade etmiyor. Dikkat ederseniz orada diyor ki, buraların bir düzen altına alınması ve buralardaki ahlâksızlığa çözüm bulmak gerektiğini söylüyor. Youtube'de bir kanal açıldı. Bir anda 500 bin takipçiye ulaştı. Bu kanalda 14-15 yaşındaki çocukların cinsel deneyimlerinin paylaşıldığı bir kanal açıldı. Şimdi bu bizim onaylayabileceğimiz bir şey olabilir mi? Hayır olamaz. Cumhurbaşkanımız orada ortaya çıkan ve çıkacak olan, TC Devleti'nin yasalarının ve hassasiyetin ortaya çıkacak sonuçlara karşı olduğunu ifade etti." diye yanıt verdi.

"Hukuki olarak her bireyin vatandaş olmasından kaynaklanan hakları vardır"

Mahir Ünal, Özdemir'in "Türkiye'de eşcinsellik yasaklandı mı? Böyle bir problem mi var acaba?" şeklindeki sorusunu ise, "LGBT'yle ilgili yani burada birçok şey söylenebilir. Hukuki olarak, her bir bireyin vatandaş olmasından kaynaklanan hakları vardır. Eşcinsellik üzerinden, LGBT üzerinden meselenin tartışılmasını doğru bulmuyorum.

"Netflix eşcinsel hikâyesi için yerli yapım firmasına dizi teklifi verdi"

Netflix bir dizi istedi, dizinin senaryosu hazırlandı. Ve dizi bir eşcinsel hikâyesiydi ve orada Osman isminde bir eşcinsel üzerinden yerli yapım firmasına bir dizi yapım teklifi verdi. Bu normal bir şey diyebilirsiniz. Ama Almanya'da, Fransa'da Hollanda'ya ya da ABD'de, bir eşcinsel kendi özel hayatını yaşar ama gazete almaya gittiğinde eğer yanında çocuk edindiği ya da kendi çocuğu da olabilir, gazete bayisine gittiğinde bir porno dergisinin poşet içinde satılmamasına tepki gösterir. Şimdi bu ülkede pankart açılıp, bu ülkenin bütün değerlerine, inançlarına karşı bir mücadele biçimine eşcinsel ya da başka eğilimleri dönüştürürseniz, ya da LGBT'yi siyasi parti gibi konuşan bir yapıya dönüştürürseniz, kaçınılmaz olarak bir ahlak tartışmasını ve bir kültürel tartışmayı gündeme getirirseniz." şeklinde yanıtladı.

"Mitinglerde açılan pankartlarda kullanılan dil kabul edilebilir değil"

Mahir Ünal, "Sizce Netflix bir meydan okuma için mi böyle bir dizi sipariş veriyor?" sorusuna da, "Ben Netflix üzerinden konuşmadım. Mitinglerde açılan pankartlarda kullanılan dil, bu dil kabul edilebilir bir dil değil. Kamusal anlamda kabul edebileceğimiz bir dil değil. Netflix ya da bir başka platform, bir toplhuma dönük, bir sorun alanını bir operasyon aparatına dönüştürme çabası içine girerse, bunu iyi niyetli bulmayız." diye yanıt verdi.