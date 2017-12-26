AKP Genel Başkan Yardımcısı KHK'daki 'cezasızlık' maddesini böyle savundu: Terör bağlantısı olmayanlar endişe etmesin

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 696 sayılı KHK ile 15 Temmuz ve sonrasındaki darbe teşebbüsü ve terör olaylarının bastırılmasında rol alan sivillere yargı muafiyeti getirilmesine ilişkin “Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin” dedi.

696 sayılı KHK’sında yer alan ‘cezasızlık’ düzenlemesine yönelik tepkilere AKP’den de açıklamalar geliyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemenin ‘terörle mücadeleyi güçlendirmeye yönelik olduğunu’ söyledi. Yılmaz, “Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin” diye konuştu.

696 sayılı KHK

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelerde, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 121’inci maddesi öne çıkmıştı.

Söz konusu 121. madde şöyle:

Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.