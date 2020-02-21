AKP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Gezi olaylarının 15 Temmuz'dan farkı yoktu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Başlangıçta belki çevreci olarak başlatılan Gezi olaylarının daha sonradan tıpkı askeri darbeler, muhtıralardan hiç farkı yoktu, bence bir kalkışma girişimiydi. Adeta ülkede ayaklanma girişimiydi ve terör örgütlerinin saldırılarından, FETÖ'nün saldırılarından, 15 Temmuz'dan farkı yoktu. Devleti ve milleti hedef alan bir kalkışma girişimiydi Gezi" dedi.

AKPa Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın Akdeniz Bölge Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye'den parti temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak bölge toplantılarının Doğu Anadolu'da Van'da, Ege'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmesinin ardından üçüncüsünün Akdeniz'de Antalya'da düzenlendiğini söyledi. AKP hükümetleri olarak engelli, yaşlı, aile, kadın, genç, çocuk ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm dezavantajlı kesimleri kucakladıklarını vurgulayan Kaya, yapılacak tüm çalışmaların doğrudan insana ve insanın hayrına yönelik olduğunu dile getirdi. Kaya'nın konuşmasının bir kısmı şu şekilde:

"Amaç yeni göç dalgasını önlemek"

Sınır güvenliğini korumak ve terör koridorunu ortadan kaldırmak, Suriyelilerin ülkelerine dönebilecekleri güvenli bir bölge oluşturmak adına Barış Pınarı Harekatı yapıldığını anlatan Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve liderliğiyle Türkiye olarak hem sahada hem de masada büyük bir oyunu bozduk. Halen dikkatle takip etmemiz gereken bir sürecin içindeyiz. Zira Suriye rejim güçleri, İdlib'e saldırmakta, bu bölgede yaşayan 4 milyon Suriyeliye zulmetmekte ve bir anlamda sınırlarımıza doğru göçe zorlamaktadır. Türkiye olarak İdlib çevresinde gözlem noktaları oluşturduk. Mehmetçiğimiz ile burada bulunma gayemiz, insanlık katliamına dur demek ve ülkemize yönelik milyonlarla ifade edilebilecek yeni bir göç dalgasını önlemektir. Günümüzde İdlib konusu son derece kritik bir öneme sahiptir ve Türkiye olarak tüm unsurlarımızla gereği yapılacaktır" şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu kahvesini yudumladı"

Türkiye'nin terörle mücadeleden ekonomiye kadar her alanda tarihinin en büyük mücadelelerinden birini verdiği şu dönemde milletin dikkatini dağıtmak, enerjisini heba etmek isteyenlere izin vermeyeceklerini belirten Kaya, şunları söyledi:

"FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda ortaya çıkan CHP Genel Başkanı var. O gece hedefte Sayın Cumhurbaşkanımız vardı. Timler Cumhurbaşkanımızın olduğu Marmaris'e gitti. Cumhurbaşkanımızı ve ailesini katletmeye gittiler. Peki siyasi ayak konusunda ileri geri konuşan Sayın Kılıçdaroğlu neredeydi? Atatürk Havalimanı'na inmişti. Adeta havalimanında tanklar kendisine yol açtı. O darbeci tankların arasından geçti, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Ayaklarına terliklerini giydi, kahvesini yudumladı ve darbeyi seyretti. Sayın Cumhurbaşkanımız millete, ‘meydanlara’ diye seslendiğinde, bu çağrı herkese yapılmadı mı? Cumhurbaşkanımızı, ailesini, bu milleti hedefe alan FETÖ vardı ama nedense o FETÖ'nün hedefinde Ana Muhalefetin Genel Başkanı yoktu. O tanklar niye yol açtı bunu dahi izah edemiyorlar."

"Devleti ve milleti hedef alan bir kalkışma girişimiydi Gezi"

Gezi olaylarına ilişkin ana muhalefetin söylemlerini eleştiren Kaya şunları söyledi:

"Gezi olaylarında çağrıda bulunanlar bizzat CHP Genel Başkanı ve onun yanındakilerdir. Başlangıçta belki çevreci olarak başlatılan Gezi olaylarının daha sonradan tıpkı askeri darbeler, muhtıralardan hiç farkı yoktu, bence bir kalkışma girişimiydi. Adeta ülkede ayaklanma girişimiydi ve terör örgütlerinin saldırılarından, FETÖ'nün saldırılarından, 15 Temmuz'dan farkı yoktu. Devleti ve milleti hedef alan bir kalkışma girişimiydi Gezi. O süreçte İstanbul'daydım Taksim'de yaşanan vandalizmi, terör örgütünün paçavralarının Atatürk Kültür Merkezi'ne asıldığını hepimiz gördük. Dolmabahçe'den geçmeye çalışırken arabamız tekmelendi. Yüzü maskeli terör örgütü mensubuydu bunlar. Gezi süreci bu ülkede ayaklanma ve kalkışma girişimiydi. Kesinlikle etkisi aylarca sürdü ve ekonomimize etkisi çok uzun sürdü."