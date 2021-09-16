AKP Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: Ekonomik verilerdeki başarı en kısa zamanda vatandaşa yansıyacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı bütün badirelerden güçlenerek çıktığını belirterek, “Koronavirüs salgınından da güçlenerek çıkacağız. Büyüme rakamları onu gösteriyor. Ekonomik veriler anlamındaki başarı inşallah en kısa zamanda vatandaşımıza da yansıyacak” dedi.

"Şu anda mücadele ettiğimiz şey eleştiri zemininden çok uzakta"

Teşkilatların varlık sebebinin sadece seçim zamanlarında meydanda olmak ve vatandaşlardan oy talep etmek olmadığını dile getiren Karaaslan, şöyle konuştu:

“Teşkilatımızın varlık sebebi seçim olur olmaz sahada olup, vatandaşımızın derdiyle dertlenip, vatandaşımızın gönlüne dokunacak. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızdan öğrendiğimiz siyaset tarzı her zaman budur. Gerçekler üzerinden, eksik ve hata varsa bunları düzeltmek için karşı tarafından yapıcı eleştirilerine her zaman açığız. Ancak şu anda mücadele ettiğimiz şey eleştiri zemininden çok uzakta, hiç akla ve hayale gelmedik bir takım algı operasyonları üzerinden bir mücadele veriyoruz. Sadece sosyal medya üzerinden bir şeyler yazmak değil, aynı zamanda birebir vatandaşımıza bunları anlatma noktasında hepimiz düne göre bugün çok çok dinamik olmalıyız. Yapacağımız çok iş var”