AKP Genel Başkan Yardımcısı: İmarda dikeyden yataya geçiş başlıyor

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlere yeniliklerle gidileceğini belirtti. Kaya, bu yeniliklerden birinin de kentlerde dikey yapılaşmadan yataya geçiş olduğunu söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Kaya, belediye başkanlarının her fırsatta dikey yapılaşmaya izin vermemeleri konusunda uyardıklarını bildirdi. Kaya, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti adayları arasında 18 yaşında gençlerin olabileceğini de ifade etti.



Kaya, anketler yaparak belediye başkanlarının MR’ını çektiklerini anlattı. 2019 yerel seçimlerinin önemine vurgu yapan Kaya, şunları söyledi:

Dikey mimariyi yataya çeviriyoruz



“Öncelikle tüm belediyelerimizin ilk görevi dikey mimariye son vermek. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın son derece önemli ciddi tespitleri var. Biz şehrimizin tamamını planlayabilirsek, Tarım alanlarının korunmasına, sit alanlarının korunmasına dikkat ederek baştan yaptığımızda, şehri rahatlatmış oluyoruz. Vatandaşımızın isteği de budur. Medeniyetimizin bize tarif ettiği, halkın istediği yatay mimari AK Parti’nin önceliğidir. Şehrimizin yatayda toprağa yakın, toprakla iç içe olması, çocuklarımızın toprakla iç içe yaşaması bizim için önemlidir. Her zaman her toplantımızda belediye başkanlarımıza bunu söylüyor, bu uyarılarda bulunuyoruz. Dikey mimariyi yataya çeviriyoruz.

En çok memnuniyet mezarlıklar



Sürekli ve düzenli anketler yapıyoruz. Bir şehre bir belediye başkanını emanet etmişsiniz, dolayısıyla bizim burada mutlaka başarılı olmamız lazım. Belediye başkanlarımızı takip ediyor, MR’ını çekiyoruz. Başkanlara gerekirse uyarıyoruz. Yaptığımız anketlere baktığımızda mezarlık hizmetleri muhteşem. Defin ve mezarlık hizmetlerinde hizmetlerden memnuniyet oranı yüzde 75’lerde. İkinci sırada ise kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik hizmetlerde memnuniyet geliyor. Kültür faaliyetlerinden spora, çevre temizliğinden imara, belediye başkanının kılık kıyafetine kadar 200’ün üzerinde soru soruyoruz.

Temas icraattan daha önemli

Bakıyorsunuz, icraat yapan bir belediye başkanı var ve çok başarılı, fakat halkla iletişimi iyi değil. Bir başka belediye başkanına bakıyorsunuz pazarda pazarcı ile birlikte karpuz satıyor, halkın içinde ama çok fazla icraat yapmıyor. Ben, halkla iç içe olan belediye başkanını icraat yapana tercih ederim. Halkın dilinden anlamak, temasta olmak bence çok daha önemli.

İstifaların ardından dönüşümler olumlu



Belediyelere de açılan iş yeri sayısı, mevcut iş yeri sayısı, istihdam oranı, hastane yatak sayısın, derslik başına düşen öğrenci sayısına kadar bir çok soru soruyoruz. Belediye başkanlarının değişiminin ardından yapılan anketlere baktığınızda, dönüşümler çok iyi. Millet bu işten çok memnun. AK Parti’nin oyu yüzde 10-15 puan üzerine çıktı.



18 yaşında başkanımız olabilir

Biz 25 yıl önce 34-35 yaşında insanı gençliğe pazarlamıştık. Hatta ben seçildiğimde ‘çoluk çocuk seçildi’ demişlerdi. AK Parti bugün seçme ve seçilme yaşını önce 25 şimdi 18 çekti. Bu ülkenin nüfusunun büyük bir çoğunluğu genç. Bu gençler içinde mutlaka dinamik insanlar olacaktır. 2019 seçimlerine giderken siz bizi izlemeye devam edin. 18-25 yaş arasında meclis üyemiz mutlaka olacaktır. Belediye başkanımız olabilir mi, olabilir. Gençler bu işi seviyor. Anketlerde görüyoruz. AK Parti’nin bu reformlarından da keyif alıyorlar. Seçimde de hasılatını toplayacağımızın altını çizebiliriz.”