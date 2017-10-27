AKP Genel Başkan Yardımcısı: İHA ve SİHA'lar teröre karşı kullanıldı, vatandaşlarımızın bir tek tırnağına zarar gelmedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “İHA' ve SİHA'lardan dem vuran insanlara diyoruz ki, biz İHA'larla sadece teröristleri vuruyoruz. Sadece teröre karşı İHA ve SİHA'ları güvenlik güçlerimiz kullandı. Bilin ki vatandaşlarımızın bir tek tırnağına zarar gelmedi” iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Hakkari’de silahlı İHA’ların sivil vatandaşları vurduğunu öne sürmüştü. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, sivillerin vurulduğu iddiasını yalanlamış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Ana muhalefet partisinin bu milletvekilini acilen çağırıp ağzının payını vermesi lazım” demişti.

"Devletin şefkatli yüzünü göstereceğiz"

Çalık, Hakkari’de "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları" programına katıldıktan sonra kentteki şehit ve engelli ailelerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Çalık, şöyle konuştu:



"Terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Devletin sert yumruğunu teröre ve teröriste gösterirken vatandaşımıza, Kürt kardeşimize, burada yaşayan bütün Türk kardeşlerimize devletin şefkatli yüzünü göstereceğiz. HDP'nin burada geçmiş dönemlerde çukur siyasetine siz cevap verdiniz. Onlara yol yordam vermediniz. Çukur siyasetinin artık bittiğini, hendek siyasetinin artık yerle yeksan olduğunu bu kazdıkları çukura kendilerinin düştüğünü hepiniz biliyorsunuz."

Çalık, vatandaşlarla hep beraber olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İHA' ve SİHA'lardan dem vuran insanlara diyoruz ki, biz İHA'larla sadece teröristleri vuruyoruz. Sadece teröre karşı İHA ve SİHA'ları güvenlik güçlerimiz kullandı. Bilin ki vatandaşlarımızın bir tek tırnağına zarar gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisinin söylemleriyle, teröristlerin cenazelerine yapmış olduğu ziyaretlerle saflarının ne olduğunu bize çok net gösterdiler. Bizim safımız belli. Biz saflarımızı sık tutacağız. AK Parti'li dava arkadaşlarım saflarını sık tutacak. Araya kimsenin girmesine izin vermeyecek ve bu saflarımızı milletimizle beraber sıkı tutacağız."

Çalık, daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla çay içti.