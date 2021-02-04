AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Vatan Partisi ile ittifakımız yok, bunların hepsi faso fiso

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ , "Vatan Partisi'yle veya ismini bahsetmiş olduğunuz Perinçek'le AKP olarak bir ittifakımız söz konusu değil. Bunların hepsi faso fiso" yanıtını verdi.

Dün Kanal 42 yayınına katılan Hazma Dağ, Vatan Partisi ile ittifak kurup kurmadıklarına dair soru üzerine "Böyle bir ittifakımız yok. Bu arkadaşların bir eleştirisi varsa bu eleştiri doğru değil. Bizim ittifakımız MHP ile. Doğu Perinçek'in bununla alakalı bir ifadesi var ve bunun üzerinden bir eleştiri getiriyorlarsa o zaman kendi kendine yapmış olduğu bu yorumların bizi bağlar bir pozisyonu yok. Toplumun bunu da bilmesinde fayda var" dedi.

Vatan Partisi ve Genel Başkanı Doğu Perinçek'in hükümeti yönlendirmesinin söz konusu olmayacağını belirten Dağ, "Bizim Vatan Partisi'yle veya ismini bahsetmiş olduğunuz Perinçek'le AKP olarak bir ittifakımız söz konusu değil. Bunların hepsi faso fiso, hepsi lafıgüzaf, boş laf bunlar. Biz ülkeyi yıllardır yönetiyoruz nasıl yönettiğimizi de millet biliyor. Bu noktadan bizim hiçbir şekilde yüzde sıfır küsür oranlarda olan siyasi partilerin, böyle bir yönetime bir yönlendirme gibi bir durumları olamaz" diye konuştu.

Vatan Partisi'ni dikkate almadıklarını söyleyen Dağ, "Bugüne kadar bunlara cevap verilmiyorsa da çok kâle alınmadığı için, dikkate alınmadığı için. Vatan Partisi'nin ittifak içindeyiz söylemini de dikkate almaya gerek yok" ifadelerini kullandı.