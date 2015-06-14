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AKP Genel Başkan Yardımcısı: Gevşeme gösterirsek, oylarımız kayar!

İzmir'de bir toplantı düzenleyen Nükhet Hotar, katılımın düşük olmasına tepki gösterdi

14 Haziran 2015 00:16

AKP teşkilatı, 7 Haziran’da yüzde 10 oy kaybettiği İzmir’de seçimden sonra ilk kez bir araya geldi. Yemekli değerlendirme toplantısına katılımın düşük olması, Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar’ı kızdırdı.

DHA’nın haberine göre Hotar, “Bir daha böyle olmamalı. Birinci parti olmanın gereğini teşkilat olarak gösterelim. 4. genel seçimde hala birinci parti olarak çıkıyorsak, bu teşkilatların başarısıyla oldu. Ama bunda bir gevşeme gösterirsek, oylarımız kayar. Burada olmayan arkadaşlarımızı temsilen olduğunuzu biliyorum. Bundan sonra etkili ve dikkatli olacağınızı biliyorum” dedi.

Hotar, “Seçim bir kez daha gösterdi ki, genel merkezdeki toplantılarda geldiğimiz nokta şu: Eğer partimiz güçlü olmazsa birliğini beraberliğini korumazsa ne hükümet kalır, ne hükümet oluruz ne de geleceğe yönelik hedeflerimizi gerçekleştiririz. Partimizin kurucu genel başkanı, Cumhurbaşkanımızın önceliği teşkilatıydı, partisiydi. Başbakanımızın da takip ettiği yol bu. Teşkilat toplantılarımız, her şeyden daha önemli. Seçim sonrası Ramazan öncesi bir takım bahanelerle şu anda aramızda olmayan arkadaşlarımız yoklar" diye konuştu.

Toplantının açış konuşmasını yapan AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican ise,

“İsteğimiz sonuçları İzmir'de gerçekleştiremedik ama Türkiye'de birinci parti olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah sahalarda yine çalışmalara başlayacağız. Her an seçim varmış gibi çalışacağız. İzmirliler, algı operasyonlarıyla yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını mutlaka bilecek, hakikati yerine getirecektir" dedi.

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