T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik: İmralı görüşmeleri sürecin devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İmralı görüşmeleriyle ilgili Adana'da konuştu

12 Ocak 2013 21:58

İmralı görüşmeleriyle ilgili bir değerlendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Süreci yeni bir süreç gibi nitelendirmenin anlamı yok" dedi.

'Devletin akan kanın durması için çok yönlü bir çalışma yaptığını' söyleyen Çelik, İmralı görüşmelerinin yeni bir süreç olmadığını, başlatılan sürecin devamı olduğunu söyledi.
 
Çelik şunları konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
 
"İmralı görüşmeleriyle ilgili süreci yeni bir süreç gibi nitelendirmenin anlamı yok. Daha önceden, devam eden bir sürecin devamıdır bu.
 
Devlet akan kanın durması için çok yönlü bir çalışma yapıyor. Devletin yetkilileri ilgili birimleri çok yönlü araştırma yapıyor.
 
Hergün yol haritaları açıklanıyor. Olur olmaz bir sürü diyaloga yer veriliyor. Bunların bir çoğunun gerçekle alakası yok."
 
 

Fransa'daki cinayetler

 
 
Çelik konuşmasında Fransa’da 3 PKK’lı kadının öldürülmesine de değindi.
 
Cinayetlerin kesin nedeni için beklenilmesi gerektiğine işaret eden Çelik, “Birkaç gün bekleyelim Fransa İçişleri Bakanlığı çok yönlü bir araştırma yürütüyor zaten. Olayın oluş şekli çok komplike gibi görünüyor. Biraz daha gerçekler ortaya çıksın ondan sonra zaten olan bir şey varsa size açıklarız” diye konuştu.
 

ETİKETLER

ömer çelik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24