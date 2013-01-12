AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik: İmralı görüşmeleri sürecin devamı

İmralı görüşmeleriyle ilgili bir değerlendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Süreci yeni bir süreç gibi nitelendirmenin anlamı yok" dedi.

'Devletin akan kanın durması için çok yönlü bir çalışma yaptığını' söyleyen Çelik, İmralı görüşmelerinin yeni bir süreç olmadığını, başlatılan sürecin devamı olduğunu söyledi.

Çelik şunları konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İmralı görüşmeleriyle ilgili süreci yeni bir süreç gibi nitelendirmenin anlamı yok. Daha önceden, devam eden bir sürecin devamıdır bu.

Devlet akan kanın durması için çok yönlü bir çalışma yapıyor. Devletin yetkilileri ilgili birimleri çok yönlü araştırma yapıyor.

Hergün yol haritaları açıklanıyor. Olur olmaz bir sürü diyaloga yer veriliyor. Bunların bir çoğunun gerçekle alakası yok."

Fransa'daki cinayetler

Çelik konuşmasında Fransa’da 3 PKK’lı kadının öldürülmesine de değindi.

Cinayetlerin kesin nedeni için beklenilmesi gerektiğine işaret eden Çelik, “Birkaç gün bekleyelim Fransa İçişleri Bakanlığı çok yönlü bir araştırma yürütüyor zaten. Olayın oluş şekli çok komplike gibi görünüyor. Biraz daha gerçekler ortaya çıksın ondan sonra zaten olan bir şey varsa size açıklarız” diye konuştu.