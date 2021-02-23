AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Rezervin kime satıldığı saat saat belli; 26.6 milyar doları yastık altında duruyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Merkez Bankası tarafından satışı yapılan dövizlerin kimlere yapıldığı isim isim, tarih ve saat olarak bellidir.” dedi.

Dünya’nın haberine göre Türkiye’nin geçen yıl 36 milyar dolarlık cari açık verdiğini hatırlatan Canikli, bunun birinci nedeninin 2020 yılında pandemi nedeniyle turizm gelirlerinin 25 milyar dolar azalması, ikinci nedeninin ise, 2020 yılında 26.6 milyar dolarlık altın ithalatı olduğunu söyledi.

2020 yılında yabancı portföy yatırımcısının da 9.3 milyar dolarlık çıkış yaptığını vurgulayan Canikli, Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki döviz mevduatının 28 milyar dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatının ise 13 milyar dolar arttığını ifade etti. Canikli, “Türkiye’de yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatlarında toplam 41 milyar dolarlık artış meydana gelmiştir. 41 milyar dolarlık bu dövizler 2020 yılında Merkez Bankası tarafından satılmıştır” dedi.

"Hiçbir yere gitmedi"

2020 yılında Merkez Bankası tarafından satılan dövizin 26.6 milyar dolarının altın ithalatında kullanıldığını belirten Canikli, “Bu altın hane halkının yani Türk vatandaşının yastık altında durmaktadır, hiçbir yere gitmemiştir. Satışı yapılan 41 milyar dolarlık döviz Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınmış olup bu dövizler Türkiye’deki bankalarda mevduat olarak durmaktadır, hiçbir yere gitmemiştir.” dedi.

Kalan kısmın ise ithalatın finansmanında, özel sektör kısa vadeli dış borcun ödenmesinde ve yabancı portföy yatırımcısının döviz talebinin karşılanmasında kullanıldığını söyleyen Canikli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsim, tarih ve saat olarak belli"

“Merkez Bankası tarafından satışı yapılan dövizlerin kimlere yapıldığı isim isim, tarih ve saat olarak bellidir. MB’nin döviz piyasasındaki şeffaf ve açık döviz işlemleri üzerinden dezenformasyon ve manipülasyon yaparak sanki meşru olmayan gizli kapaklı uygulamaların yapıldığı algısını oluşturmaya çalışmak ekonomi biliminin, ahlakın ve edebin ayaklar altına alınması anlamına gelmektedir. ‘Merkez Bankası’nın dövizleri nereye gitti?’ gibi sansasyonel ifadelerle, suçlayan ve iftira eden, ülkemizin kurumlarını ve yönetimini itibarsızlaştırmayı hedefleyen söylemler, efendilerinden aldıkları talimatları yerine getiren piyonların davranış tarzını yansıtmaktadır."