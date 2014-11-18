'Kürtlere devlet zulmü' için AKP'den ilk özür

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Dersim'de yaşanan katliamlar için özür dilerken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devletin geçmiş dönemlerde Kürtlere yapmış olduğu zulüm için de özür diliyorum" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mikail Pelit'i ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası arenada artık gündem belirleyen ülke olan Türkiye'nin, G 20'nin dönem başkanlığını yürüteceğini söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun G 20'nin dönem lideri olarak yaptığı konuşmada, az gelişmiş ülkelere yapılacak destekler ve oralarda yaratılacak katma değere vurgu yaptığını dile getiren Çalık, "Bu da bir kez daha Türkiye'nin mağdurun, mazlumun yanında olduğunun en önemli göstergesidir" dedi.

'Çözüm süreci devam etmeli'

Çözüm sürecine dikkati çeken Çalık, "Tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerini dolaştık ve bütün vatandaşlarımızın söylemiş olduğu şey; 'çözüm süreci devam etmeli.' Kürt'ün Türk'e, Türk'ün Kürt'e, Alevi'nin Sünni'ye, Sünni'nin Alevi'ye ya da Müslüman'ın gayri müslime herhangi bir şekilde üstünlüğü söz konusu değildir. Kardeşin kardeşe kırdırılmasına da kesinlikle son verilmelidir. Sivil toplum örgütlerimizden ve vatandaşlarımızdan çok net bir şekilde bunu işitiyoruz" diye konuştu.

Çalık, çözüm süreciyle Türkiye'nin önündeki en önemli engelin aşılacağını, buna sekte vurmak isteyen insanlara izin vermeyeceklerini kaydetti.

Çözüm sürecinin kamu düzeninin alternatifi olmayacağını vurgulayan Çalık, "Çözüm süreci geliyor diye insanlar, ellerinde silahlarla, molotofkokteyliyle, yüzlerini poşularla bağlayarak ortalıkta dolaşıp yakıp yıkmayacaklar" ifadesini kullandı.

'Bedelli askerlik çıkmalı'

Bir gazetecinin bedelli askerliğin eşitsizlik olarak algılandığını ifade ederek görüşlerini sorması üzerine Çalık, "Gençlerimizin bu konuda çok yoğun talepleri var. Bedelli askerlik isteniyor. Bu konuda benim kanaatim de gençlerimizle beraber. Bedelli askerlik çıkmalı diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

Bir gazetecinin dün Dersim olayları nedeniyle dilediği özrü partisi adına yapıp yapmadığını sorması üzerine Çalık, şöyle devam etti:

"Bir siyasi parti düşünün ki geçmişini inkar etsin. CHP , bu konuda 1937 yılında yaşanan Dersim katliamını, katliam olarak kabul etmez. 13 bin insanın öldürülmesi, 12 bin insanın sürülmesi, bunları yok sayar. Genel Başkan Yardımcısı kalkıyor, 'Dersim'de yaşananlardan dolayı ben özür diliyorum' diyor ve akabinde diğer başkan yardımcıları ya da sorumlu milletvekili arkadaşları, Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere, 'bu yapılan açıklama doğru değildir, yanlıştır' diyor. CHP kendi içerisinde iktidar olma mücadelesi verirken, kendi içerisinde amipler gibi çoğalıp, yeni partiler oluştururken Türkiye'nin gerçeklerini, geçmiş tarihte yaşanan acıları görmezden geliyor. Kendi içlerinden bir arkadaşlarının yapmış olduğu bir tespit, bir değerlendirme ve o gün devletin yapmış olduğu hata için, o dönem hükümetin başında bulunan Cumhuriyet Halk Parti'li yöneticilerin yapmış olduğu hata için bir özür dilemeyi çok görüyor."

‘Hiç kimsenin geçmişi yok sayma hakkı yok’

Türkiye'de yaşanan bütün acıları herkesin görmesi gerektiğini bildiren Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dersim'de yaşanan katliamlar için özür dilerken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devletin geçmiş dönemlerde Kürtlere yapmış olduğu zulüm için de özür diliyorum. AK Parti'de yönetim kademesinde olan bir kişi olarak söylüyorum. Geçmişte Kürtlere yapılan zulümleri, bölgesel, sadece güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak yaşatılan sıkıntıları, insanlara yedirilen hayvan pisliklerini bugün sadece cümlelerle dile getiriyoruz ve o gün geçmişi yok sayıyoruz. Hiç kimsenin geçmişi yok sayma hakkı yok. Biz dünü hatırlayarak, bugünü yaşayarak yarını inşa etmek istiyoruz. Dün yaşadığımız sıkıntılar, üzüntüler, acılar ne varsa ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak o acılardan hepimizin ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Dersim'den de ders çıkarılmalı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan problemlerden de ders çıkarılmalı."

Öznur Çalık, Alevi Sünni kardeşliğinin tesisi için Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çok önemli bir çalışma başlattığını, yaşanan acıların farkında olduklarını ancak CHP'nin bunun farkında olmadığını sözlerine ekledi.