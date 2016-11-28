T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP Genel Başkan Yardımcısı: Birbirimize sahip çıkmak zorundayız; bizi fitne fesat yıkar

“Onlara fırsat vermeyin arkadaşlar"

28 Kasım 2016 04:33

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Bizi bundan sonra yıkarsa dedikodu fitne fesat yıkar, içimizdeki fitneciler yıkar, onlara fırsat vermeyin arkadaşlar" dedi. Ataş, partililerin birbirini sevmek zorunda olduğunu savundu.

AKP Bodrum İlçe Danışma Kurulu’nun kasım ayı toplantısında konuşan Ataş, "İnanırsanız başarırsınız, inanmazsınız başaramazsınız. 1994 yılında İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağına kim inanırdı. İnanmış bir kadro bu işi çözer, söker ve alır" ifadelerini kullandı. Partililerin birbirini sevmek zorunda olduğunu söyleyen Ataş, şöyle devam etti:

“Birbirimizin hakkında fitne fesat oyunları yapmadan yolculuğunuzu yapmaya mecburuz. Yeteri kadar bizim düşmanımız var, kendi elimizle düşmanlıklar üretmeyelim. Aynı gemide yolculuk yapan insanların birisinin gemiyi delmesi ihaneti gibi, bir ihanet içinde oluruz. Bu gemiyi batırırsak, birlikte batarız. Biz birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Duyduğunuz bir bilgiyi doğru mu yanlış mı demeden sokaklarda anlatan insanlar olamayız. Tam tersine konuşanların ağızlarını bantlamalıyız. Bizi bundan sonra yıkarsa dedikodu fitne fesat yıkar, içimizdeki fitneciler yıkar, onlara fırsat vermeyin arkadaşlar.”

Can Dündar’a tepki

Öte yandan gazeteci Can Dündar’ın “Türkiye bir cehennemdir” sözlerine de tepki gösteren Ataş, "Bugün de gazetecinin birisi gitti, Türkiye'yi 'cehennem, açık cezaevi' diye tanıtıyor. Bu kadar alçalabiliyorlar, yazıklar olsun. Dost diye bildiğimiz Avrupa ülkelerinin dostluklarını gördük. Teröristlere nasıl kucak açıp, parlamentolarında muhafaza ettiklerine hep birlikte şahit olduk" diye konuştu.

 

ETİKETLER

mustafa ataşakpfitnecan dündar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24