AKP Genel Başkan Yardımcısı: Birbirimize sahip çıkmak zorundayız; bizi fitne fesat yıkar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Bizi bundan sonra yıkarsa dedikodu fitne fesat yıkar, içimizdeki fitneciler yıkar, onlara fırsat vermeyin arkadaşlar" dedi. Ataş, partililerin birbirini sevmek zorunda olduğunu savundu.

AKP Bodrum İlçe Danışma Kurulu’nun kasım ayı toplantısında konuşan Ataş, "İnanırsanız başarırsınız, inanmazsınız başaramazsınız. 1994 yılında İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağına kim inanırdı. İnanmış bir kadro bu işi çözer, söker ve alır" ifadelerini kullandı. Partililerin birbirini sevmek zorunda olduğunu söyleyen Ataş, şöyle devam etti:

“Birbirimizin hakkında fitne fesat oyunları yapmadan yolculuğunuzu yapmaya mecburuz. Yeteri kadar bizim düşmanımız var, kendi elimizle düşmanlıklar üretmeyelim. Aynı gemide yolculuk yapan insanların birisinin gemiyi delmesi ihaneti gibi, bir ihanet içinde oluruz. Bu gemiyi batırırsak, birlikte batarız. Biz birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Duyduğunuz bir bilgiyi doğru mu yanlış mı demeden sokaklarda anlatan insanlar olamayız. Tam tersine konuşanların ağızlarını bantlamalıyız. Bizi bundan sonra yıkarsa dedikodu fitne fesat yıkar, içimizdeki fitneciler yıkar, onlara fırsat vermeyin arkadaşlar.”

Can Dündar’a tepki

Öte yandan gazeteci Can Dündar’ın “Türkiye bir cehennemdir” sözlerine de tepki gösteren Ataş, "Bugün de gazetecinin birisi gitti, Türkiye'yi 'cehennem, açık cezaevi' diye tanıtıyor. Bu kadar alçalabiliyorlar, yazıklar olsun. Dost diye bildiğimiz Avrupa ülkelerinin dostluklarını gördük. Teröristlere nasıl kucak açıp, parlamentolarında muhafaza ettiklerine hep birlikte şahit olduk" diye konuştu.