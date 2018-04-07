AKP Genel Başkan Yardımcısı: Bir süredir ANAR ile çalışmıyoruz...

AKP-MHP ittifakıyla ‘Hayır Bloku’nu oluşturan partilerin ittifak çabalarının oy dağılımına ilişkin tartışmalar sürüyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ kamuoyu araştırma şirketi ANAR'a tepkili. Dağ bir süredir ANAR ile çalışmadıklarını bildirdi.

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Cumhuriyet'te Erdem Gül imzasıyla yayımlanan habere göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, her iki blokun da yüzde 50’ler düzeyinde olduğuna ilişkin analizlere, “Bizim tek başımıza oyumuz yüzde 51-yüzde 52 diyerek karşı çıktı. Siyasal araştırmacıların ittifakların oylarına ilişkin ölçümleri, gündemin baş sırasındaki yerini koruyor. AKP kurmayları, MHP ile ittifakın resmen oluşmasından sonra yüzde 60’ları bulan sonuçları alacaklarını söylüyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da partisine hedef koyarken, “Biz seçimlerden yüzde 50+1’le değil, yüzde 60’larla çıkacağız” demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir süredir Erdoğan gibi yüzde 60 rakamını seslendiriyor. Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumunda olduğu gibi resmen olmasa da fiilen “demokrasi bloku” olarak ittifak yapacakları partilerle birlikte hedeflerinin yüzde 60 olduğunu belirtiyor. Kamuoyu araştırmacılarından ise daha temkinli analizler geliyor.

Araştırmacılar, genel olarak referandumdaki oy tercihlerinin büyük oranda korunduğunu, seçimde de buna benzer sonuçlar çıkacağını vurguluyor. Son olarak ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu da cumhurbaşkanı seçimi için aşağı yukarı referandumdaki oy oranlarını (yüzde 51,52’ye yüzde 48,49) ölçtüklerini, parlamento seçimlerinde ise AKP MHP ittifakının yüzde 55-56 oy oranının bulunduğunu açıklamıştı. Bu analiz ve değerlendirmelere AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan tepki geldi. Dağ, referanduma benzer sonuçlar olacağı yolundaki ölçüm ve analizlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Dağ, “Bizde, ittifak olarak değil sadece kendi partimizi yüzde 51-52 olduğu ölçümleri var” dedi. Dağ, bir süredir ANAR ile çalışmadıklarını da söyledi.