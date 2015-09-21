AKP Genel Başkan Yardımcısı: AKM tarihi değil, estetik değil, kente bir şey katmıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Atatürk Kültür Merkezi ve Gezi Parkı tartışmalarıyla ilgili olarak, “Tarihi bir yapı mı? Hayır. Eski. Estetik mi? Hayır. Kente kattığı bir şey var mı? Hayır. Akustik açıdan bile sorunlu. Ben demiyorum, işi bilenler söylüyor” diye konuştu.

Habertürk’ten Balçiçek İlter’e konuşan Çiğdem Karaaslan, “Ben şunu anlamıyorum. Yerine ne yapılacağını bile tartışmadılar, ‘Burası yıkılmasın’ diye kampanya başlattılar. Yıkılmasın da ne olsun, çürüsün de çöksün mü? Oysa ki orası için düşünülen, İstanbul’a çok yakışacak bir opera-sahne sanatları binasıydı” dedi.

Balçiçek İlter’in Çiğdem Karaaslan’la yaptığı söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

Taksim AKM için ne düşünüyorsunuz?

Tarihi bir yapı mı? Hayır. Eski. Estetik mi? Hayır. Kente kattığı bir şey var mı? Hayır. Akustik açıdan bile sorunlu. Ben demiyorum, işi bilenler söylüyor. Ben şunu anlamıyorum. Yerine ne yapılacağını bile tartışmadılar, “Burası yıkılmasın” diye kampanya başlattılar. Yıkılmasın da ne olsun, çürüsün de çöksün mü? Oysa ki orası için düşünülen, İstanbul’a çok yakışacak bir opera-sahne sanatları binasıydı.

Orada şöyle bir korku vardı: “AKP opera binası yapar mı?”

Hep önyargı. Yapacaktık ama izin vermediler!

Gezi Parkı, ağaçlar?

Ben şunu diyeni de duydum: “Hava çok sıcak, evet tabii çok sıcak, kestiler Gezi’deki ağaçları, memleketin iklimi değişti.” İşi buraya kadar vardırdılar.

İnanıyor musunuz bu anlattığınıza?

Ben şahit olmadım, anlattılar. Akıl tutulması yaşanıyor çünkü. Çevreekoloji çok önemli ama bu hassasiyetler kullanılıyor diye düşünüyorum. Twitter’da “yeşil savaş’’ diye bir şey başladı. Bu örgütlenmelerle yeşilin ilgisi nedir? Benim sorumlu olduğum bu birim, bu kutuplaşmayı kucaklayacak projeler üretebilen yer olacaktır.