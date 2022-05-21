AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’tan Atatürk Havalimanı açıklaması: Kesinlikle imara açılmayacak, pistler kaldırılıyor algısı doğru değil

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosuyla ilgili konuştu; "Türkiye'nin güvenlik endişesi göz ardı edilemez. İsveç'in terör örgütlerine desteği ortada. Türkiye müzakerelerde yeni bir yöntem izliyor. Güvenlik endişelerimiz açık bir şekilde değerlendirilmeli. Türkiye'nin güvenlik garantisi alması lazım" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı tartışmalarıyla ilgili de "Kesinlikle imara açılmayacak, pistler kaldırılıyor algısı doğru değil" dedi.

AKP’li Kurtulmuş, CNN Türk'te gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

"Bu tarihi bir zafer, göğsümüzü kabartan bir tablo. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Destan yazdılar, yürekten tebrik ediyorum.

Dünya gıda felaketine mi sürükleniyor?

"3 alanın büyük kriz olduğu konuşuluyor. Gıda, enerji ve su olduğu konuşuluyordu. Özellikle gıdayla ilgili meselenin gündeme gelmesi küresel ısınma ve kuraklaşma. Bir gıda meselesiyle karşı karşıya kaldığımız görünüyor. Vatandaşlarımızın bu konuda rahat olmasını istiyoruz. Türkiye hazırlıklarını yapmıştır. Türkiye'de tedarik zincirinde sorun yok. Önemli bir kriz alanıdır. Türkiye bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayacaktır.

Miçotakis'in ABD'ye ziyareti

"Senatoda kimin kimi alkışlayacağına karışacak değiliz. Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz şudur, sorunlarda araya 3. ülkeleri koyarak değil karşılıklı çözmeye çalışırsak, sorunlar çözülemeyecek değildir. Türkiye'ye karşı bir tavır olarak bu kadar alkışlandığını düşünüyoruz.

"Türkiye, stratejik önemi büyük olan bir ülkedir. Böyle bir gerçek ortadayken Türkiye'yi kim göz ardı edecektir. Alkışlama durumunun biraz da NATO'daki tavrımıza cevap olarak geliştiğini düşünüyorum.

"Biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Realiteden kopuk bir dış politika yapmıyoruz.

"Yunanistan'ın şunu artık gördüğünü düşünüyoruz, bölgesel gerçeklere uygun hareket etsin.

ABD-Yunanistan'dan savunma iş birliği

"Bu kadar üsler, silahlandırılan Yunan adaları. Bunun gerekçesi nedir? Buradaki üsler Rusya'ya karşı mı kullanılacaktır. Türkiye, bunun iyi niyetli olmadığının farkındadır. Ne işi var burnumuzun dibinde bu üslerin? Bu, NATO ile ortak menfaatlere hizmet etmiyor.

"Dünyada adı konulmamış bir 3. Dünya Savaşı zaten başladı. Zaten dünya sisteminde savaş ve çatışma istikrarsızlıktan çıkan bir sonuçtur. Rusya - Ukrayna krizinde de ortaya çıktı, siber savaşlar.

"Bazı ülkeler bu savaşın devam etmesini istiyor.

"Türkiye'nin stratejik bakış akışı, tüm gerilim ortamlarının ortadan kalkmasıdır.

Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu

"Türkiye'nin güvenlik endişesi göz ardı edilemez. İsveç'in terör örgütlerine desteği ortada. Türkiye müzakerelerde yeni bir yöntem izliyor. Güvenlik endişelerimiz açık bir şekilde değerlendirilmeli. Türkiye'nin güvenlik garantisi alması lazım.

"Geri adım atması mümkün olmadığı bir noktadayız. Terör saldırıları var, hayattan koparılmış insanlarımız var, büyük bir bedel ödemiş ülkeden, 40 bine yakın vatandaşının hayatını kaybettiği bir ülkeden bahsediyoruz.

Suriyelilerin geri dönüşü nasıl olacak?

"Bu insanlar pikniğe gitmek için gelmediler. Savaştan, katliamdan kaçtılar. Ayaklarındaki terlikle kaçmışlar. 500 bine yakın Suriyeli geri döndü. Güvenli bölgeler sağlandıkça geri dönecekler. Göçmen meselesi Avrupa için, üzülerek söylüyorum, ötekileşmenin, ırk karşıtlığının, faşist bakış açısının sonucudur. Biz Türkiye olarak böyle görmüyoruz. Göçmen meselesi başta insani bir sorundur.

"Suudi Arabistan, BAE, Mısır halklarıyla kardeşiz.

Suriye ile normalleşme süreci olur mu?

"Çok zor ancak demokratik inşa süreci olmalı. Demokratik bir Suriye'nin inşası şarttır.

Öğretmen atamaları ne zaman?

"AK Parti zamanında olağanüstü öğretmen atamaları yapılmıştır.

"Zaten bu konu Cumhurbaşkanımızın da gündeminde. Eldeki imkanlar, kamu kaynakları el verdiği ölçüde şundan emin olsunlar maksimumu gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

Enflasyona karşı yeni adım ne?

"Ne oluyor, neden oluyor? Bunların hepsinin farkındayız. Bunları önlemeye gayret ediyoruz. Turizm ve gıda fiyatlarında rahatlama bekliyoruz.

"Konuşması kolay, uygulaması zor bir süreç. Türkiye ekonomisi yapısal olarak bir dağınıklık içine girseydi işimiz çok daha zor olurdu. Gayret ve fedakarlıkla bu süreci atlatacağız.

Atatürk Havalimanı tartışması

"Türkiye'de anlamadan dinlemeden "istemezük" diyenler çıkıyor. Her projeye karşı çıkan bir grup var. Pistler korunarak acil durumda kullanılacak. Pistler kaldırılıyor algısı doğru değil. Havalimanı çevresi kesinlikle imara açılmayacak. Pistlerin en azından bir tanesi korunacak.

"Ümit ediyoruz ki gençlerin cıvıl cıvıl geldiği bir yer olacaktır.

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı

"Mahkeme süreçleri siyasetle ilgili süreçler değildir, yargıda devam eden süreçlerdir. Bildiğim kadarıyla dosyaların içeriğinde siyasi sözleri dolayısıyla ortaya çıkmış bir sonuç vardır. Mahkeme süreçleri devam ediyor.

"AK Parti olarak siyasi yasakların hepsine karşı olduk."