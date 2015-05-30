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AKP Gençlik Kolları üyeleri, üniversite öğrencilerine bıçakla saldırdı

Polis, saldırganlara müdahale etmezken, saldırıya uğrayan üniversite öğrencilerinden on sekizini gözaltına aldı

Fotoğraf: sendika.org

30 Mayıs 2015 02:26

Anadolu Üniversitesi'nde AKP Gençlik Kolları üyesi bir grup bıçaklarla öğrencilere saldırdı. Polis, saldırganlara müdahale etmezken, saldırıya uğrayan üniversite öğrencilerinden on sekizini gözaltına aldı.

"Eski Türkiye" isimli gazetenin dağıtılmasını engellemeye çalışan üniversitelilerle AKP Gençlik Kolları üyeleri arasında çıkan gerginlikte, AKP'lileri üniversiteden çıkarmak isteyen öğrenciler bıçaklı saldırıya uğradı. Açıköğretim Fakültesi önünde saldırıya uğrayan 18 öğrenci gözaltına alınırken polisin AKP'lilere müdahale etmediği belirtildi. Gözaltına alınan öğrencilerin sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

 

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