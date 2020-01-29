Ceyhan Belediyesi tarafından basına servis edilen faturalar arasında 31 Mart seçimlerinden hemen sonra kapatılan ve sahibi AKP İlçe Başkanı M. İslam Bünül’ün kuzeni Esra Bünül olan Vuslat Yemekçiliğe kesilen fatura oldu.

AKP Ceyhan İlçe Başkanı İslam Bünül ’ün kuzenine, şehit ailelerine verdiği bin 50 TL’lik yemek için 59 bin 400 TL fatura kesildiği ortaya çıktı. Ceyhan Belediyesi basın açıklaması ile geçmiş dönemde kesilen 690.426,74 TL tutarında 24 'rant' faturası gözler önüne serildi.

Birgün'den Yakup Durmuş'un haberine göre AKP Gençlik Kolları tarafından 150 şehit ve gazi ailesine verilen yemeğin faturasının Ceyhan Belediyesi’ne kesildiği belgelendi. Ayrıca dönemin şartlarında 7 TL olan ve 150 kişiye verilen tavuk sote ve pilav menüsü için 1050 TL fatura kesilmesi gerekirken 59.400 TL fatura kesildiği ortaya çıktı.

Basın Toplantısı sırasında Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Ayşe Muhacir’in yemekle ilgili detayları anlattığı videosu da basın mensuplarına izletildi. Muhacir’in açıklamasında yemeğin AKP Gençlik kolları tarafından verildiğini, kesilen faturadan haberinin olmadığını, şehit ailelerinin kullanılmasını istemediklerini belirttiği dikkat çekti.

Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen Ceyhan Belediyesi Basın Yayın Müdürü ve Basın Sözcüsü Bahadır Odabaşı, Ceyhan Belediyesi Eski Başkan Vekili Ali Alper Boydak ile ilgili açıklamalar da yaptı.

“Başkan Boydak ne hikmetse, 300 milyonluk borç dururken seçime 2 gün kala akrabasına kesilen 209. 494,75 TL tutarındaki çay faturasını alelacele ödemiş. Biz bu kadar çay nereye gitti bilmiyoruz. Bilen açıklasın” diyen Odabaşı, Boydak tarafından seçime 2 gün kala akrabası Hakan Boydak’a ait olan Boydak Ticarete kestirilmiş çay ve şeker faturalarını da basın mensuplarıyla paylaştı.

AKP İlçe Başkanı Muhammet İslam Bünül’ün Ceyhan Belediyesi’ne kestirdiği keyfi yemek faturaları açıklamakla bitmedi. AKP İlçe başkanlığınca seçim döneminde Ceyhan Öğretmenevi’nde verilen yemekler, AKP Gençlik Kollarına yedirilen etli kuş üzümlü pilav, Eğitim Bir Sen’e verilen 1000 kişilik yemek, 300 kişilik sevgililer günü yemeği gibi saymakla bitmeyen birçok yemek organizasyonun toplamda 228. 432,48 TL’lik faturasının da Ceyhan Belediyesi’ne kesildiği ortaya çıktı.

İşte açıklanan faturalardan bazıları: