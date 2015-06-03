AKP Gençlik Kolları Başkanı: AK Parti küresel devrimci

AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Adayı Abdurrahim Boynukalın, “AK Parti şu anda gençliğe uluslararası bir devrimcilik rotası çiziyor. 'Dünya beşten büyüktür' diyor. Bundan daha büyük devrimcilik yok. Dünyanın bütün baronlarına, en büyük güçlerine karşı çıkan AK Parti gençliği olarak dünyada muhalif tarafı temsil ediyoruz” dedi.

Yenişafak’tan Ersin Çelik’e konuşan Boynu kalın “Cumhuriyetin kurucu aklı, gençlerden 'rejim bekçiliği' yapmasını istedi” diyerek, AKP’nin gençlere bunun tam tersi bir rota çizdiğini şu sözlerle ifade etti:

“Sizler kutsal rejimin bekçisi ve kullanışlı aptal değilsiniz. Denge unsuru da olmayacaksınız' Aday gösterilmemiz de gösterge. Yedek kulübesinden çıkıp sahaya çıktık. AK Parti bizden siyaset üretmemizi istiyor. 'Geleceğin teminatı değil, bugünün teminatı olan, bugün bir şeyler söylemesi gereken gençlersiniz. Yeni Türkiye'nin mimarı sizler olacaksınız' diyor.”

Ersin Çelik’in Abdurrahim Boynukalın ile yaptığı söyleşi şöyle:

“İlk Oyum İlk Heyecan" reklamları büyük bir ilgi uyandırdı. Televizyonlarda yayınlandıktan sonra özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Gençlere nasıl bir mesaj veriyor bu reklam?

Gençliği hedef alan kampanyalar başlattık. Birincisi; “İlk Oyum İlk Heyecan." İlk defa oy kullanacaklar için. Bu gençlerin sandığa gitmesiyle ilgili kampanya yürütüyoruz. Anketlere göre geçen dönemde, gençlerin yüzde 60 sandığa gitmemiş. Bunun nedeni gençler temsilinin olmadığını düşünüyor. Yahut canı istemiyor, heyecanlanmıyor. Oy kullanmanın çok da önemli olmadığını düşünüyor. Onları sandığa çağıran şarkı ve klip yaptık. Olumlu geri dönüşler aldık. Bu oran yüksek. İlk defa oy kullananlarda AK Parti ikinci, üçüncü sırada gibi bir efsane var, yalan. Geçen seçimlerde ilk defa sandığa giden seçmene göre AK Parti birinci.

Bir zihniyet kırılması yaşanıyor

Aday listeleri açıklandığında AK Parti'de ilk göze çarpan genç adaylar oldu. Listelerde 20'li yaşlarda 5 genç milletvekili adayı olarak gösterildi. Siz de İstanbul'dan adaysınız. Bu neyin adımı?

Evet, ben ve 3 yardımcım aday. Antalya'dan Sena Nur Çelik var. Bizler sadece geleceğe yatırım olarak görülmüyoruz. Bir zihniyet kırılması yaşanıyor. Cumhuriyetin kurucu aklı, gençlerden 'rejim bekçiliği' yapmasını istedi. 'Evin dışında kalın, hiçbir şeye müdahale etmeyin. Kapının dışında olun ama eve saldırı olduğunda kendinizi de siper edin' denildi. 1950 ve 60'larda Adnan Menderes'e karşı ordu-gençlik el ele kampanyalarında 'kullanışlı aptallar'dık. Adnan Menderes'in idam sehpasına giden yolun taşlarını gençlere dizdirdiler. 1980'lerde bizi bir sağdan bir soldan asıp denge kurdular. 28 Şubat'ta linç ettiler.

Yedek kulübesinden sahaya girdik

Peki, AK Parti nasıl bir yol çiziyor?

Tam tersini. 'Sizler kutsal rejimin bekçisi ve kullanışlı aptal değilsiniz. Denge unsuru da olmayacaksınız' Aday gösterilmemiz de gösterge. Yedek kulübesinden çıkıp sahaya çıktık. AK Parti bizden siyaset üretmemizi istiyor. 'Geleceğin teminatı değil, bugünün teminatı olan, bugün bir şeyler söylemesi gereken gençlersiniz. Yeni Türkiye'nin mimarı sizler olacaksınız' diyor.

Küresel devrimciyiz

AK Parti'ye kapatılma davası açıldı. Darbe tehditleri ile karşı karşıya kaldı. Bunlar yetmemiş gibi bir de uluslararası operasyonlar yapılmaya çalışıldı. AK Parti bunların hepsiyle baş etti. Bunu nasıl başardı? Gençler bunlardan nasıl bir ders çıkarıyor?

Buradaki muhalifliğimiz sorgulanamaz zaten. Allah'a şükür atlattık hepsini ve tüm bu yaşananlar, 50 yılda elde edilemeyecek bir birikim kattı gençliğe. AK Parti şu anda gençliğe uluslararası bir devrimcilik rotası çiziyor. 'Dünya beşten büyüktür' diyor. Bundan daha büyük devrimcilik yok. Dünyanın bütün baronlarına, en büyük güçlerine karşı çıkan AK Parti gençliği olarak dünyada muhalif tarafı temsil ediyoruz.

Eski Türkiye'yi gazete ile anlattık

Gençler eski günleri bilmiyorlar ve sadece AK Parti sürecine dahiller, bu yüzden de ikna ve ulaşma konusunda sıkıntı yaşadığınız düşünülüyor.

İlk defa oy kullanacaklar AK Parti kurulduğunda 5-6 yaşındalardı. 13 yıldır iktidardayız fakat bu AK Parti'yi tercih etmemeleri için bir sebep değil. 1950'lerde 18 yaşındaki bir genç, 1935'lerde yaşananları bilmiyordu. Sadece ailesinden gelen aktarımlara vakıftı. Şimdi imkanlar sınırsız. 'Eski Türkiye' adıyla bir gazete yaptık. Gençler şunu gördüler; Gerçekten ortada bir saçmalık var. Tam 7 milyon kişiye ulaştı bu gazete. Bize bu yolu da anne ve babalar gösterdi. 'Çocuğumuz eski Türkiye'yi bilmiyor bunu anlatın' diyen anne babalar çıktı karşımıza. Sonra da projeyi geliştirdik.

AK Parti gençliğinin kurumlaşamama sorunu olduğu görünüyor.

İktidar partisinin gençlik kolları olmak kolay değil. Bir genç muhalif damara sahiptir. İktidarda ise neye muhalif olacak.

Çok önemli isimler 3. dönem kuralından dolayı görev almayacaklar. Yedek kulübesinden gelenler ile sahadan çıkanlar arasındaki iletişim nasıl?

Mükemmel. Tecrübelerini aktarıyorlar, cesaret veriyorlar. En önemlisi gençlerle sahaya indiler ve bunu duyura duyura yaptılar. 8 aydan beri aktif siyasetin içindeyim. Partiye geldiğim andan itibaren hiçbir istişare halkasında hiçbir meselede “sen ne bilirsin kardeşim" tarzında bir şey söylenmedi.

Gençlik 'dik' durdu mu?

Evet. 4 şey söylüyorlar; 'Ahlaksız yapmayın, milletin kul hakkına girmeyin, teşkilatınızdaki altlarınıza kibir göstermeyin, ne olursa olsun dik durun, boyun eğmeyin.'

Öğüt veriyorlar mı?

Kriz anlarında nasıl tavır aldığımızla alakalıdır. Bütün kriz anlarının tamamında gayet iyi tavır alıyoruz. Gençlik olarak her meselede, ümmeti ilgilendiren konularda iyi bir yerde konumlandık dik durduk. Daha çok sivilleşmeye çalışıyoruz. Gençlerin siyasete katılımında tecrübeli abilerin 'kopyası olmaması' gerekiyor. Bunu Cumhurbaşkanımız da, Başbakanımız da sürekli dile getiriyor.

'Reis' ve 'hoca'dan başka sıfat kullanmadım

Başbakan ile Twitter'da olan diyaloğunuz konuşuldu. Başbakan size yanıt verdi..

Cevap vereceğini düşünmüyordum. Klibimizin duyulması için böyle bir yönteme başvurdum. 'Haydi gel bizimle ol' şarkısı teşkilat için bir ilk ve sürprizdi. Hoca'nın görmesini istiyorduk. Mardin'de canlı yayında reklam arasında izlemiş 'çok beğendiğini' yazdı. Başbakanımız hoca olmaktan genç yetiştirmekten keyif alıyor. Hem Başbakanımız, hem de Genel Başkanımız. Fakat o bizi yetiştirmek üzere kendisini konumlandırmış durumda. 'Benim öğrencilerimsiniz' diyen hali bambaşka samimiyet oluşturuyor. Cumhurbaşkanımız'a da her zaman 'Reis' dedim.

İlk defa oy kullanacaklar AK Parti kurulduğunda 5-6 yaşındalardı. 13 yıldır iktidardayız fakat bu AK Parti'yi tercih etmemeleri için bir sebep değil. 1950'lerde 18 yaşındaki bir genç, 1935'lerde yaşananları bilmiyordu. Sadece ailesinden gelen aktarımlara vakıftı. Şimdi imkanlar sınırsız. 'Eski Türkiye' adıyla bir gazete yaptık. Gençler şunu gördüler; Gerçekten ortada bir saçmalık var. Tam 7 milyon kişiye ulaştı bu gazete. Bize bu yolu da anne ve babalar gösterdi. 'Çocuğumuz eski Türkiye'yi bilmiyor bunu anlatın' diyen anne babalar çıktı karşımıza. Sonra da projeyi geliştirdik.

AK Parti gençliğinin kurumlaşamama sorunu olduğu görünüyor.

İktidar partisinin gençlik kolları olmak kolay değil. Bir genç muhalif damara sahiptir. İktidarda ise neye muhalif olacak.

Çok önemli isimler 3. dönem kuralından dolayı görev almayacaklar. Yedek kulübesinden gelenler ile sahadan çıkanlar arasındaki iletişim nasıl?

Mükemmel. Tecrübelerini aktarıyorlar, cesaret veriyorlar. En önemlisi gençlerle sahaya indiler ve bunu duyura duyura yaptılar. 8 aydan beri aktif siyasetin içindeyim. Partiye geldiğim andan itibaren hiçbir istişare halkasında hiçbir meselede “sen ne bilirsin kardeşim" tarzında bir şey söylenmedi.

Gençlik 'dik' durdu mu?

Evet. 4 şey söylüyorlar; 'Ahlaksız yapmayın, milletin kul hakkına girmeyin, teşkilatınızdaki altlarınıza kibir göstermeyin, ne olursa olsun dik durun, boyun eğmeyin.'

Öğüt veriyorlar mı?

Kriz anlarında nasıl tavır aldığımızla alakalıdır. Bütün kriz anlarının tamamında gayet iyi tavır alıyoruz. Gençlik olarak her meselede, ümmeti ilgilendiren konularda iyi bir yerde konumlandık dik durduk. Daha çok sivilleşmeye çalışıyoruz. Gençlerin siyasete katılımında tecrübeli abilerin 'kopyası olmaması' gerekiyor. Bunu Cumhurbaşkanımız da, Başbakanımız da sürekli dile getiriyor.

'Reis' ve 'hoca'dan başka sıfat kullanmadım

Başbakan ile Twitter'da olan diyaloğunuz konuşuldu. Başbakan size yanıt verdi..

Cevap vereceğini düşünmüyordum. Klibimizin duyulması için böyle bir yönteme başvurdum. 'Haydi gel bizimle ol' şarkısı teşkilat için bir ilk ve sürprizdi. Hoca'nın görmesini istiyorduk. Mardin'de canlı yayında reklam arasında izlemiş 'çok beğendiğini' yazdı. Başbakanımız hoca olmaktan genç yetiştirmekten keyif alıyor. Hem Başbakanımız, hem de Genel Başkanımız. Fakat o bizi yetiştirmek üzere kendisini konumlandırmış durumda. 'Benim öğrencilerimsiniz' diyen hali bambaşka samimiyet oluşturuyor. Cumhurbaşkanımız'a da her zaman 'Reis' dedim.