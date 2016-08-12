AKP Gaziantep Milletvekili Yüksel trafik kazası geçirdi

AKP Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in de içerisinde bulunduğu otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya giden Mustafa Kurt idaresindeki 27 U 0400 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 35. kilometresindeki Kocatepe mevkisinde aniden önüne çıkan Mustafa Kemal Çolak idaresindeki 27 L 5170 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki taziye ziyaretine giden milletvekili Yüksel'in yanı sıra şoförü Mustafa Kurt, araçta bulunan Orhan Kılıç ve İsmet Karaduman ile kamyonet sürücüsü Mustafa Kemal Çolak yaralandı.

112 Acil servis ekibince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada kazayı haber alan Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları ve Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ile partililer, hastaneye gelerek, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.