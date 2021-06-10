AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ile Şamil Tayyar sosyal medyadan tartıştı: Yol arkadaşınıza yüklenmek yerine hakikatı arasaydınız

Gaziantep’in sulama suyu ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan Kılavuzlu Barajı'na ayrılan 80 milyon TL ödeneğin iptal edildiği bilgisini veren AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar ve ödeneğin iptal edilmediğini söyleyen AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin sosyal medya üzerinden tartıştı.

AKP Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Ali Şahin'in yanı sıra, Şahinbey ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey AKP İlçe Başkanı Hasan Teke, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile, Gaziantep tarımını konuşmak üzere bir araya geldi.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, görüşme sırasında AKP Gaziantep heyeti beklenmedik bir gelişme yaşadı. Heyet, Gaziantep'in sulama suyunun önemli bir bölümünü karşılayacak olan Kılavuzlu Barajı'nın 4. Kısım Sulama Projesi için sene başında DSİ bütçesine konulduğu açıklanan 80 milyon TL ödeneğin iptal edildiğini öğrenindi.

Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, iptal kararını doğrularken, “Maalesef ödenek iptali haberi doğru. Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'la görüştüm. Yeniden değerlendireceklerini söylediler” dedi.

Şahin'den Tayyar'a yalanlama

Tayyar'ın bu açıklamasının yerel internet sitelerinde yayınlanmasının ardından AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, sosyal medya hesabından söz konusu habere “Doğru değil vekilim” diye yazıp, devamında da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Işıkgece'nin “Asılsız haber, bütün projelerde olduğu gibi ödenek Kılavuzlu Projesi'nin üzerinde, iş programına bağlı olarak kullanılacak” cevabını iletti. Ardından da, ‘DSİ Genel Müdürü Sayın Kaya Yıldız Bey'in 23:30 itibarıyla haberlerinizle ilgili yalanlamaları” değerlendirmesi yaptı.

"Yanıltmışlar sizi"

Bu mesaja AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan cevap gecikmedi. Tayyar Ali Şahin'e verdiği cevapta şöyle dedi:

"Yanıltmışlar sizi. Yanlış bilgiye amel edip, sosyal medya üzerinden yol arkadaşınıza yüklenmek yerine hakikatı arasaydınız. DSİ Genel Müdürü de Bakan Bey de bugün sözkonusu projede 80 milyon ödenek olmadığını söyledi. Oyuna gelmeyin. Oyunu birlikte bozalım."