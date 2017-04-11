"AKP, FETÖ'yü ihale etmeye çalışıyor"

Yeniçağ yazarı Özcan Yeniçeri, "Dün öve öve FETÖ'yü yere göğe sığdıramayanlar bu defa da yere yere, yerin dibine batırmaya başladılar. Dürüst olmadıklarını kimseyi inandıramadılar. Güneş balçıkla sıvanamıyor! FETÖ'yü her istediğini alan devasa bir örgüte dönüştürenler hesabı vermemek için FETÖ'yü ihale etmeye çalışıyorlar" görüşünü dile getirdi.

Özcan Yeniçeri'nin "AKP, FETÖ'yü ihale ediyor!" başlığıyla yayımlanan (11 Nisan 2017) yazısı şöyle:

FETÖ'ye devleti peşkeş çekenler suçu başka yerlere ihale ediyor.

"Suçlu ayağa kalk" denilinceye kadar, hiç olmazsa susun!

Bürokrasiyi FETÖ'cü unsurlarla ağzına kadar doldurdukları yetmiyormuş gibi bir de utanıp-sıkılmadan kendilerini sütten çıkmış ak kaşık olarak pazarlıyorlar.

O günlerde ihaleleri FETÖ'ye verenler, bugünlerde rakiplerine racon kesiyor.

FETÖ'ye en fazla yardım, yataklık ve yalakalık edenler en fazla FETÖ'cü kellesi koparmaya çalışıyor.

Yaptıkları ne mertliğe, ne insanlığa ne de erkekliğe sığıyor!

Bir dönemin muhassalası!

Yalnızca en tepedekilerden FETÖ'ye övgü ve hürmet sunanlardan bir kaçı şöyledir:

Hüseyin Çelik: "Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bunlar kargaları bile güldürür".

Çelik'in kargaları, FETÖ tehdidinin darbe yapacak konuma gelene kadar görmemiş ve küçümsemiştir.

Bekir Bozdağ: "Fetullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir... Değerli, bilge bir insandır. Her şeyi açık. Devletin denetimi gözetimi altında açık."

Bozdağ'a bakarsanız, Fetullah'ın her şeyi açık, devletin denetimi ve gözetimi altındadır. Eğer böyleyse bu darbenin nasıl gerçekleştiğini Bozdağ bir zahmet edip açıklamalıdır.

Recep Tayip Erdoğan: "Sırtınızı devlete dayamadan bugünlere ulaştınız, helal para ile bugünlere geldiniz! Sizler arkanıza çeteleri alarak değil mafyayı alarak değil hukuk dışı örgütlenmeleri alarak değil, arkanıza milleti alarak bugünlere ulaştınız".

Binali Yıldırım: "O gün hoca efendiye sahip çıkmasaydınız, evlerinizi gönüllerinizi açmasaydınız bu güzellikler yaşanmayacaktı. Hizmet erlerine buradan selam gönderiyoruz."

Binali Bey'in vardığı hükmün ise tam tersi doğrudur. O gün hoca efendiye kimse sahip çıkmasaydı 15 Temmuz darbe çirkinliği yaşanmazdı!

Erkan Tan: "Sayın Fetullah Gülen yüreğimiz buruk. Siz olmadan burada eğlenemiyoruz. Yeterince coşamıyoruz. Dönün artık. Özledik."

Erkan Bey'in taklit, onay ve tekrar makamında bulunması dolayısıyla Fetullah Gülen için "yüreğinin buruk" olması da doğaldır.

En vurucu cümle ise Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aittir: "On yedi üniversite kurmak için geldiler hepsini onadım. Okullar için yer istediler verdik. Uluslararası camiada davet ettiler devlet başkanlarına bunları biz refere ettik. Olimpiyat dediler her türlü desteği verdik. Ne nankörlük bu. Ne istediniz de alamadınız."

Bir ortaklığın hazin sonu!

FETÖ de çıkıp pekâlâ 'canım biz de mezardakileri kaldırıp sizin 2010 referandumunuzda oy kullandırdık' diyebilir.

AKP ile FETÖ, 17-25 Aralık öncesinde "aynı menzil" yolcusuydular.

Her iki tarafta birbirleri aleyhinde tek söz söyletmezlerdi.

FETÖ ne istemişse AKP vermişti.

AKP ne istiyorsa da FETÖ yerine getiriyordu.

FETÖ işi büyütüp AKP'den devleti talep etti..

AKP ise FETÖ'nün önüne Balyoz ve Ergenekon'la TSK'yı attı.

Bununla yetin! dedi.

FETÖ işi daha da büyüttü.

Bu defa AKP, Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı'nı FETÖ'nün önüne attı.

Genelkurmay Başkanı terör örgütü mensubu olarak tutuklandı. AKP seyretti.

FETÖ işin tadını almıştı bu defa MİT Müsteşarını istedi.

Ortaklık bozuldu!

AKP'nin FETÖ'yü ihale etme girişimi!

15 Temmuz sonrasında AKP eski ortağı FETÖ'yü kime ihale edeceğini şaşırdı.

AKP'nin dışındaki herkesi FETÖ'yle ilişki içinde göstererek dikkati kendi üzerinden başka yere çekmeye çalıştılar, olmadı.

Varlıklarını iktidara borçlu medyada ki FETÖ övücüler bir anda FETÖ sövücüsü kesildiler.

Dün öve öve FETÖ'yü yere göğe sığdıramayanlar bu defa da yere yere, yerin dibine batırmaya başladılar!

Dürüst olmadıklarını kimseyi inandıramadılar.

Güneş balçıkla sıvanamıyor!

FETÖ'yü her istediğini alan devasa bir örgüte dönüştürenler hesabı vermemek için FETÖ'yü ihale etmeye çalışıyorlar.

Bugünden sonra FETÖ'nün alıcısı olur mu?

Onu da göreceğiz!