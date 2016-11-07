AKP: FETÖ'ye selam çakan CHP, skandal bir bildiriyle terör destekçilerine sahip çıkıyor!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Parti Meclisi'nin (PM) Cumhuriyet gazetesinin yazarları ve yöneticileri ile HDP milletvekillerinin tutuklanmasına ilişkin yayınladığı bildiriyi eleştirdi. Turan, "Önce 'Bir milyon mağdur var' diyerek FETÖ'ye selam çakan CHP, Parti Meclisi olarak açıkladığı skandal bildiriyle adeta şimdi terör destekçilerine sahip çıkıyor" görüşünü savundu.

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla dün (6 Kasım) olağanüstü toplandı. Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları ile 9 HDP milletvekilinin tutuklanmasının değerlendirildiği toplantıda alınan kararlar bugün yayınlanan bir bildiriyle açıklandı. "AKP, bugün de Meclis’teki milletvekillerini tutuklatarak teröre hizmet etmektedir. Hukuki süreçler tamamlanıp hüküm kesinleşmeden milletvekillerinin tutuklanması anayasaya ve Anayasa Mahkemesi’nin içtihatlarına aykırıdır. Bu hukuk dışı uygulamaya son verilmelidir" denen bildiride, "Türkiye’yi uçuruma sürükleyenler mutlaka yargıya hesap verecektir" ifadesi yer aldı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Parti Meclisi (PM) bildirisine ilişkin CHP'nin, "15 Temmuz sonrasında toplumdan gelen yoğun baskı sonucu Yenikapı’ya katılarak darbe ve terör karşısında tutumunu belirlediğini, ancak sonradan adeta gizli bir el devreye girmişcesine eski söylemine dönüverdiğini" savundu.

"Önce, 'Bir milyon mağdur var.' diyerek FETÖ'ye selam çakan CHP, Parti Meclisi olarak açıkladığı skandal bildiriyle adeta şimdi terör destekçilerine sahip çıkıyor" diyen Turan, bildiriyi "CHP tarihi açısından bir utanç vesikası" olarak değerlendirdi.

Turan, şunaları söyledi:

"Var gücüyle FETÖ, IŞİD ve PKK ile mücadele eden bir hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı terör destekçisi ilan etmek dünyanın neresinde görülmüş? Terör örgütü PKK, şehirlerde hendekler kazarken, insanlarımızı şehit ederken olağanüstü toplanmayan CHP Parti Meclisinin, terör suçuyla ilgili HDP’lilerin tutuklanmasından sonra toplanması, CHP siyasetini özetlemektedir. CHP, bu ülkenin ana muhalefet partisi gibi değil, başka bir ülkenin partisi gibi davranmaktadır. CHP’nin, HDP'yi siyasete, Meclise davet etmesi gerekirken HDP’nin terör destekçisi politikalarına sahip çıkması kabul edilemez. Milletin aklıyla alay etmenin anlamı yok"