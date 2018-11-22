“AKP, eski bakanları sahaya sürüyor”

AKP'li Numan Kurtulmuş, İstanbul ve Ankara dahil birçok büyükşehirde adaylarını belirlediklerini söyledi. İstanbul için Binali Yıldırım, Ankara için de Mehmet Özhaseki'nin isminin konuşulduğu kulislerde, iktidar partisinin büyük illerde popüler isimler ile bazı eski bakanları aday göstereceği konuşuluyor.

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarının netleştiğini açıkladı.



TRT'ye konuşan Kurtulmuş, partisindeki yerel seçim hazırlıklarını anlattı.

Aday tespitinde titiz bir çalışmayla mesafe alındığını belirten Kurtulmuş, "İstanbul Ankara başta olmak üzere birçok şehrin adayının kim olacağı belli oldu" dedi.

Numan Kurtulmuş, adayların ne zaman ne şekilde ilan edileceğinin genel başkanın takdirinde olduğunu; bu hafta sonu bir kısımının açıklanabileceğini ifade etti.

Hangi isimler öne çıkıyor?

NTV muhabiri Özgür Akbaş, Kurtulmuş'un açıklaması sonrasında öne çıkan isimleri aktardı.



İstanbul'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım ismi önde. Yıldırım'ın adaylığına İstanbul için kesin gözüyle bakılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de Binali Yıldırım ismine sıcak baktığı belirtiliyor.



Ankara için ise AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ismi ön planda. Ancak mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna ve Emrullah İşler isimleri de temayül yoklamalarında çıkmıştı. MHP'nin de Özhaseki'ye yakın durduğu ifade ediliyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan ve Gizem Karakış'ın kulislere dayandırıdıkları habere göre de, iktidar partisi büyük illerde eski bakanlardan popüler isimlerle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İşte o isimler:

İzmir - Nihat Zeybekçi

Düzce - Faruk Özlü

Bursa - Mehmet Müezzinoğlu / Hüseyin Şahin

Ordu- Hilmi Güler

Van - Hüseyin Çelik

Samsun - Mustafa Demir

Bolu - Fatih Metin

Adana - Jülide Sarıeroğlu

Diyarbakır - Nihat Hatipoğlu / Mehdi Eker