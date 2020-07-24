AKP Erciş Kadın Kolları üyeleri istifa etti: İlçe başkanı psikolojik baskı uyguluyor

AKP Erciş Kadın Kolları üyeleri, ilçe başkanı ve yöneticilerinin kendilerine yönelik psikolojik baskı uyguladıklarını söyleyerek istifa etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Van’ın Erciş ilçesinde 18 üyeden oluşan AKP Kadın Kolları, yaptıkları basın açıklaması ile istifa ettiklerini duyurdu. Kadınlar, İlçe başkanı Nedim Sağlam ve yönetim üyelerinin kendilerine yönelik uyguladığı şiddet daha fazla dayanamadıklarını ve bu baskıların kendilerini istifa etmek zorunda bıraktığını ifade etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AK Parti Erciş Kadın Kolları Yönetim kurulu üyeleri olarak, yeni atanan ilçe başkanımız Nedim Sağlam ve Bilgi işleme bakan Yunus Şahin’in başkanımız Dürdane Şahin ve kadın kollarına yönelik psikolojik baskı, rencide edici ve aşağılayıcı tavırlarından dolayı kendi irademizle yönelim kurulu üyeleri olarak istifa kararı almış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."