'AKP, DP'yi satın almak için harekete geçti' iddiasına yanıt: DP, marabasıyla birlikte satılık köy değildir

AKP'nin, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile seçim ittifakı için pazarlık yaptığı iddia edildi. SP ile milletvekli sayısında anlaşamayan AKP’nin, DP ile sürdürdüğü pazarlık ise “borçlarına karşılık partinin tüzel kişiliğinin de devralınacağı” iddialarının kamuoyuna yansıması üzerine zora girdi. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, düzenlediği basın toplantısında "Borçlara karşılık ittifak" iddiasını "ahlaksızlık" diye niteleyerek, “DP, marabasıyla birlikte satılık bir köy değildir” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AKP ile SP arasında dünkü görüşmede de sayı konusundaki anlaşmazlık aşılamadı. AKP adına eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, SP adına da Teşkilat Başkanı Hasan Bitmez ile Seçim İşleri Başkanı Mehmet Karaman arasındaki görüşmede SP, Meclis’de grup kurmalarını sağlayacak 20 milletvekili ısrarını sürdürdü.

AKP ise seçilmesi garanti olabilecek 7-8 milletvekili önerdi. SP bu teklifi geri çevirdi. Partinin etkili isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, Hürriyet’e, bu koşullarda bir seçim işbirliği olamayacağını söyledi.