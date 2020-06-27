AKP döneminin İBB bürokratı, iki günde iki üst düzey göreve atandı

İBB’nin eski bürokratları, üst düzey yöneticiliğe atanıyor. Yönetim değişikli öncesinde BB Ulaşım Koordinasyon Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Murat Baştor, Baştor, önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne dün de TÜRASAŞ yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 24 Haziran’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne getirilen Murat Baştor, dün Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ’nin (TÜRASAŞ) yönetim kurulu üyeliğine de atandı.

Baştor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yönetim değişikliğinden önce İBB Ulaşım Koordinasyon Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mustafa Metin Yazar, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine İrfan İpşir, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Ömer Abdullah Karagözoğlu, Enver Mamur ve Murat Baştor atandı.

Görevden alınmıştı

Karagözoğlu’nun, yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı görevini yürütüyor olması da dikkat çekti.

Baştor ise İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’ne atanmıştı. Baştor, Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 24 Haziran’da da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü olarak görevlendirilmişti.

Mamur da, İBB’de Yapı İşleri Müdürü olarak görev yaparken yönetim değişikliğinin ardından görevden alınmıştı.