AKP döneminden yemek borcu kalan CHP'li belediyeye haciz geldi

Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, Yalova Belediyesi'ne seçim döneminde yenilen yemek bedelleri nedeniyle yemek firmasından haciz geldiğini söyledi.

Yemek şirketi tarafından 3 Nisan 2014 tarihinde de fatura kesildiğini belirten Salman, "615 bin 705 liralık Yalova Belediyesi'ne icra gönderiyorlar. Ben o tarihte belediye başkanıydım ve kimseye o tarihte yemek vermedim" dedi.

Başkan Salman, Encümen Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelerek Yalova Belediyesi'ne haciz geldiğini açıkladı. Başkan Yardımcıları Halit Güleç ve Dinçer İlhan'ın da katıldığı toplantıda konuşan Salman, seçim döneminde yenen yemek bedelleri nedeniyle yemek firmasından 615 bin 705 liralık haciz geldiğini söyledi. Salman, hacizle ilgili şöyle konuştu:

‘Suç duyurusunda bulunuyorum’

"Cuma günü Yalova Belediyesi'ne haciz geldi. Nereden geldi? 'Işılsu Külüşlü Yemek'ten geldi. Bunlar şöyle ilginç; sadece seçim döneminde yenilen yemek bedellerini faturalarına koymuşlar. Bu firmanın Yalova Belediyesi'nden daha önceki zamana ait alacağı da var. Yani bunlar artık, bunun seçim yatırımı olduğunu, seçim yemeği olduğunu kendi kendilerine tescil etti. Açık ve net. 615 bin 705 liralık Yalova Belediyesi'ne icra gönderiyorlar. Faturalar 24.03.2014, 03.04.2014, 24.03.2014, 14.02.2014, 07.03.2014 ve 24.01.2014 tarihli. Şimdi ben suç duyurusunda bulunuyorum. Ben Yalova Belediyesi'ne 03.04.2014 tarihinde yemek almadım. Kimseye de yemek yedirmedim. O gün yemek gelmişse fatura o gün gelmesi lazım. Vergi Dairesi'nin, Defterdarlığın işleme geçmesini istiyorum. Açık ve net söylüyorum; ben o zaman belediye başkanıydım. Diğerlerine bir şey demeyeceğim ama 03.04.2014'te Vefa Salman belediye başkanıydı. Ve o gün kimseye yemek verdirmedim, vermem de. O tarihte bakın ne diyor; 72 bin 106 lira. Ödeme emri belgesi elimde. Bu kadar terbiyesizlik olmaz. Çok özür dilerim bu kadar şerefsizlik de olmaz."

‘Burunlarından fitil fitil getireceğim’

Salman, belediyede hiçbir şeyin gizli kalmayacağını, neyin inkar edildiğini sorduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Her şey ortada. İftira ise; iftiranın belgesi burada. Neden daha öncekilere haciz konmuyor da bunlara konuyor soruyorum. Rakam belli. 615 bin 705 lira. Turp elle mı sıkılır belle mi göstereceğim. Burası Yalova. Herkes herkesi tanıyor. Onların basın toplantısındayken Aytaç Mutlu efendi belediyenin personeli, özel kalem müdürü orada geziyor. Bunlarda etik değer, ahlak, utanma duygusu, Allah, kanun korkusu da yok. Bunları hepsinin burunlarından fitil fitil getireceğim. Hiçbir şey bu belediyede gizli kalmayacak. Her şey şeffaf olacak. Daha başka bilgiler var bende. Onu daha paylaşmıyorum şimdi. Daha bunlarla sınırlı değil. Ne şemsiyeyle sınırlı, ne yemekle sınırlı. Belediyeyi nasıl soyup soğana çevirdiklerini tek tek anlatacağım."

‘Bilgi vermiyor, kaçırıyorlar’

Belediyenin şirketleriyle ilgili kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini söyleyen Salman, "Bu, olayın belediye ayağı. Daha Yabeltaş ve Hizmet A.Ş. ayağı var. Hiçbiri buraya gelip de bize belge, bilgi vermiyor. Kaçırıyorlar. Oradaki yolsuzluk belediyeden fazla. Orada kaç kişi çalışıyor, ne kadar maaş alınıyor bilmiyoruz" diye konuştu.