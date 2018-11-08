“AKP döneminde onarılan kilise sayıları neden saklanıyor?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de ibadete açık olan camilerden 4 bin 531’inin şahsa ait camiler olduğunu açıkladı. Oktay, kamu mülkiyetindeki cami sayısının ise 61 bin 570 olduğunu bildirdi. Gürer’in AKP iktidarı döneminde onarılan kilise sayısı ile ilgili sorularını ise yanıtsız bıraktı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yalnız Niğde’de ikisi Bor ilçesinde olmak üzere 4 kilisenin onarıldığını söyledi. Gürer, “Türkiye genelinde AKP döneminde kaç kilise onarıldı? Ne kadar harcama yapıldı? Sorularını da sordum ama nedense sorum yanıtsız kaldı. Yaptıklarını açıklamaktan neden kaçınırlar? Cumhuriyet tarihinin en çok kilise onarımını AKP iktidarları yaptı. Bunun rakamları araştırmacılar içinde bir veri olacak. Bunda gizlenecek ne var?” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde cami, kilise ve türbelerin onarımları ve ibadethanelerin mülkiyetleriyle ilgili istatistiki bilgilerin açıklanmasını istedi.

Gürer, “Ülkemizde ibadet yerlerine yönelik son 16 yılda yapılan çalışmalarda, ülke genelinde kaç cami onarımı gerçekleşmiştir? Toplam harcama tutarı nedir? Kaç kilise onarılmıştır, toplam harcama tutarı nedir? Mülk sahiplerinin özel, vakıf ve kamu olarak dağılımı nedir? Kaç türbe onarılmıştır? Harcama tutarı nedir? İbadet için kullanılıp onarılan başka yapılar var mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

CHP Milletvekili Gürer’in önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cami onarımlarının, yurt genelinde mahalli imkânlarla şahıslar, dernekler, vakıflar vb. kuruluşlar tarafından yaptırıldığını belirtti.

Oktay, İlgili yönetmelik gereği cami yapım, bakım, onarımını üstlenen ilgililerin Diyanet İşleri Başkanlığı'na müracaat etmeleri durumunda bütçe imkânları nispetinde acil ihtiyaçlarının giderilmesi için cüz'i bir yardım yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Mülk sahiplerinin dağılımına göre camilerin, 4531'i şahıs, 10817'si vakıf, 61570'in de kamu mülkiyetinde bulunmakta, 4982 cami ise özel, vakıf ve kamuya ortak olarak tahsis edilmiş durumdadır” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de yüzlerce kilisenin onarımının kamu kaynaklarıyla yapıldığına dikkat çekerek, “Kilise onarımları için yapılan çalışmalar ve harcamaların açıklanması gerekir. Bu bilgiler araştırmacılarca gerekli ve önemli görülüyor. AKP iktidarları en çok kilise onaran iktidarlar. Bu veriler neden açıklanmıyor. Her yaptığını şaşalı olarak açıklayan, anlatan iktidarın Cumhuriyet döneminde en çok kilise onaran iktidar olduğunu söylemesinin ne zararı var? Kiliselere ne kadar harcama yapıldı? Kaynak nereden sağlandı? Cami rakamları veriliyor da AKP döneminde kilise olan her ilde nerede ise yapılan onarımlar neden saklanıyor? Anlamak mümkün değil, Cumhuriyet döneminde ibadete açılan yeni kiliselerde AKP döneminde oldu. Bu bilgilerinde kamuoyu ile paylaşılması lazım. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın camiler ile ilgili haksız ve yanlış suçlamalarının altında başka şeyler olabilir mi? Başbakan iken onardığı kilise sayısı ve yapılan harcamaların yüksekliği durumunun açığa çıktığı takdirde kamuoyunda oluşabilecek değerlendirmeler için ön kesme anlayışımı var? 16 yılda kaç kilise onarıldı? Kaç lira harcama yapıldı? Açıklanmalıdır? Kilise onarımı saklanacak bir konu mudur? Sorular neden yanıtsız bırakdı? Tarihi, kültürel ve inanç anlamında yapılan bir çalışma neden saklanır ki?” dedi.