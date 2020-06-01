AKP döneminde kuran kursu sayısı yüzde 400 arttı

2020 yılındaki 11,5 milyar TL’lik bütçesi ile aralarında yatırımcı bankaların ve sekiz bakanlığın da olduğu çok sayıda kurumun bütçesini geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitimde artan etkisi, resmi verilere de yansıdı. 2002 yılında Türkiye genelinde toplam sayısı 3 bin 699 olan kuran kursları 2020 yılı itibarıyla 18 bin 675’e ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, “Din ve değerler” eğitimi verilen dört - altı yaş grubundaki çocuk sayısı ise yarım milyona yaklaştı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, AKP iktidarının ilk yılında Türkiye’deki toplam Kuran kursu sayısının 3 bin 699 olduğu bildirildi. 2002 yılı itibarıyla her yıl neredeyse biner biner artan Kuran kursu sayısı, 2011 yılında 9 bin 486’ya çıktı. 2011 ve 2012 yılları arasında ise Kuran kursu sayısında rekor artış yaşandı. Buna göre, 2011 yılında 9 bin 486 olan kurs sayısı 2012 yılında 14 bin 676’ya fırladı.

2013 yılına gelindiğinde ise fiziki şartların yetersizliği gibi nedenlerle bine yakın Kuran kursunun kapısına kilit vuruldu. Resmi verilere göre, 2013 yılında 13 bin olan Kuran kursu sayısın 2015, 2017 ve 2019 yıllarındaki sayısı sırasıyla 15 bin 611, 15 bin 796 ve 18 bin 675 oldu. Türkiye’de sayıları 18 bin 675’e ulaşan Kuran kurslarının 11 bin 217’sinin il ve ilçe merkezlerinde, bin 480’inin beldelerde, 5 bin 978’inin ise köylerde olduğu belirtildi.