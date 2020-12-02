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AKP döneminde İBB'ye 1,5 milyon Euro'ya füze rampası satılmış!

02 Aralık 2020 13:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, AKP döneminde yabancı bir ülke tarafından bir Arap ülkesine satışı yapılamayan füze rampa araçlarının itfaiye aracına çevrilip 1,5 milyon Euro'ya İBB’ye satıldığını açıkladı. Subaşı araçların İstanbul’un sokaklarına uygun olmadığı için garajlarda yıllardır boş beklediğini bildirdi.

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