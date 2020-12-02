AKP döneminde İBB'ye 1,5 milyon Euro'ya füze rampası satılmış!

İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın her hafta gerçekleştirdiği sosyal medya üzerinden canlı bağlantılarının bu haftaki konuğu İBB CHP Meclis Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı oldu.

Programda konuşan CHP’li Subaşı, geçmiş döneminde yabancı bir ülkenin bir Arap ülkesine satışını yapamadığı füze rampa araçlarının itfaiye aracına çevrilip 1,5 milyon Euro'ya İBB’ye satıldığını duyurdu.

Subaşı, şöyle konuştu:

"İBB’nin 2021 bütçesinde İtfaiye Daire Başkanlığı’nın bütçesinin neden bu kadar yüksek olduğunu sorduğunda, yetkililer yeni araç alımına gideceklerini söylediler. Sebebi ise geçen dönemde İBB’ye satılan ve tanesi 1,5 milyon avro olan ve Koca Yusuf adı verilen araçların İstanbul’da sokaklara bile giremeyecek kadar büyük ve işlevsiz olması… Bir yabancı şirket, bir Arap ülkesine bu araçları füze rampası olarak satacakmış ama onlar bu araçları beğenmeyince araçları itfaiye aracı olarak değiştirip İBB’ye satmışlar. Yakıt tüketimi yüzde 100 ve tek bir firma ürettiği için bakım masrafı çok yüksek. Hiçbir ülkede de kullanılmıyor. Gerçekten akıl alır gibi değil."

Borçlanma yetkisiyle iligili de konuşan CHP’li Subaşı, "2020 yılı için 4,3 milyar lira borçlanma yetkisi istedik, AK Partililer bunu sadece 1,6 milyar TL'sini verdiler. Geçen Ocak-Şubat aylarında kendilerinden borçlanma yetkisi istedik, kasımda verdiler. Ocak-Kasım arası döviz kuru sert yükseldi. Yüzde 8 olan faiz şimdi yüzde 18'e çıktı. Dolayısıyla AK Parti eliyle yapılan kredi yetkisinin geciktirilmesinin 16 milyon İstanbulluya ek faiz yükü 192 milyon TL oldu" ifadelerini kullandı.