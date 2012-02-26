AKP döneminde enerji ithalatı yüzde 55'e yükseldi

T24 - AKP döneminde elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların oranı yüzde 41.5’ten yüzde 55’e çıkarken, yenilenebilir kaynakların oranı yüzde 26’dan yüzde 24’e düştü.

AKP iktidarda olduğu 9 yıllık dönemde elektrik üretimde kullanılan başta doğalgaz olmak üzere ithal kaynakların yaklaşık 2 kat artması Türkiye’nin elektrik üretiminde dışa bağımlı olduğunu gözler önüne serdi. 2002’de elektrik üretiminde ithal kaynakların oranı yüzde 41.5 iken, 2011 yılında bu oran yüzde 54.73’e yükseldi. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların kullanımını teşvik eden yasalara karşın bu kaynakların oranı ise yüzde 26’dan yüzde 24’e geriledi.

Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'teki haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın soru önergesine verdiği yanıta göre, 2005 yılında yenilenebilir kaynakla elektrik üretiminin teşvik edilmesini düzenleyen 2 farklı yasanın çıkarılmasına karşın, AKP’nin enerji politikaları Türkiye’yi dışa bağımlı yapıya mahkûm etti. İthal kaynakla elektrik üretimi hem birim olarak hem de oran olarak arttı.



İthal yüzde 55’e çıktı



2011 Türkiye’de toplam 228 milyar 431 milyon kWh elekrik üretimi gerçekleşti. Elektrik üretiminin 102 milyar 103 milyon kWh’ı ithal kaynaklar arasında en büyük paya sahip olan doğalgaz ile yapıldı. Buna göre doğalgazın 2011 yılı elektrik üretimi içindeki oranı yüzde 44.7 oldu. 2011 yılında ithal kömür kullanılarak gerçekleştirilen elektrik üretimi de 22 milyar 922 milyon kWh olarak hesaplandı. İthal kömürün payı yüzde 10.03 olurken, ithal kaynakların elektrik üretimindeki toplam payı yüzde 54.73 olarak belirlendi. Buna göre Türkiye’de geçen yıl üretilen elektriğin yarısından fazlası ithal kaynak aracılığıyla yapıldı.

Ayrıca, 2002’de elektrik üretiminin yüzde 22.1’i linyit kullanılarak yapılırken, AKP’nin iktidarda olduğu 9 yıllık süreç içeresinde bu oran yüzde 16.9’a geriledi. Taşkömür aracılığıyla yapılan elektrik üretimi hem birim olarak hem de oran olarak azaldı.