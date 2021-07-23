AKP döneminde çiftçinin borcu 72 kat attı

2003’te 2.5 milyar lira olan çiftçilerin toplam borcu, 180 milyar liraya ulaştı.

18 yıl önce 2.5 milyar TL olan çiftçilerin toplam borcu, 180 milyar TL'yi bulurken, AKP iktidarları döneminde çiftçinin borcunun 72 kat arttığı görüldü. Borçlarını ödeyemeyen çiftçiler ise üretimden çekiliyor.