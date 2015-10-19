AKP Diyarbakır il binasına bombalı saldırı

Diyarbakır'da yüzleri maskeli olduğu iddia edillen bir grup tarafından, AKP İl Başkanlığı binasına bombalı saldırı düzenlendi. 2 el yapımı bombayla düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Milliyet'te yer alan habere göre, merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Ak PartiDiyarbakır İl Başkanlığı binasına yüzleri maskeli bir grup terörist tarafından 2 adet el yapımı bomba atıldı. Bombaların büyük bir gürültü ile patlaması üzerine parti binası önünde olası bir duruma karşı hazır bekletilen polis ekipleri havaya ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



Öte yandan, saldırının ardından olay yerine gelen AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, polis yetkililerinden bilgi aldı.