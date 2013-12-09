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AKP Diyarbakır İl Başkanlığı'na bombalı saldırı

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı'na tahrip gücü yüksek iki adet el yapımı bomba atıldı

09 Aralık 2013 09:52

AKP  Diyarbakır İl Başkanlığı'na, dün gece saat 22.00 sularında, kimliği belirsiz kişiler tarafından bombalı saldırı yapıldı. Saldırıyı 4 kişinin gerçekleştirdiği belirlenirken, el yapımı iki adet bomba polis noktasından sekip il binasının hemen yanında bulunan bir mağazanın önünde patladı.

Tahrip gücü yüksek ve çiviler ile desteklenen bombaların patlaması ile AK Parti Diyarbakır il binasının hemen yanında bulunan bir mobilya mağazanın camları kırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Parti binasında ve mağazada kimsenin olmaması olası bir faciayı engellerken polis saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

 

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