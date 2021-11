AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın'ı genel merkezden gelen 243 bin lirayı hesabına geçirmekle suçlayan yardımcısı, görevden alındı

AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın'ı genel merkezden gönderilen 243 bin lirayı iç etmekle suçlayan İl Başkan Yardımcısı Bedirhan Akyol görevden alındı. Akyol, "Her zaman hırsızların karşısında olacağım bunu çok iyi bilsinler" dedi.

Akyol, partisinin 6 Temmuz 2021'de AKP Genel Merkezi tarafından Diyarbakır İl Başkanlığı’nın ihtiyaçlarını gidermesi için gönderdiği 243 bin TL'nin akıbetini AKP Genel Merkezine yolladığı dilekçesinde şu sözlerle anlatmıştı:

“Gönderilen bu paranın 1 Ağustos 2021 tarihine kadar gelmiş olan parti giderlerinin ödemelerinin yapılmasında kullanılmak üzere bankaya para çekmeye gittiğimde, parayı çekemeyeceğimizi, yetkisiz olduğumuzu banka bize ifade etmiştir. Bunun üzerine İl Başkanı Şerif Aydın'ı arayarak, Genel Merkezi'n gönderdiği paranın ödemelerde kullanılmak üzere çekmek istememe rağmen parayı çekemediğimi ifade ettiğimde cevap olarak, 5 aydır İl Başkanlığı görevine geldiğini hiçbir iş yapmadığını, paraya ihtiyacı olduğunu ve bu parayı kendi ihtiyaçları için kullanacağını ifade etti. Sonra bankadan sorduğumda ekli dekontta da görüleceği üzere paranın Şerif Aydın tarafından 243 bin TL çekilmiş olduğu görülmüştür.”

Görevden alınan Akyol: Kim bir kuruş haram yerse Allah onun belasını versin

Bu açıklamalar üzerine görevden alınan Bedirhan Akyol, Sözcü’den Evren Demidaş’a şu açıklamalarda bulundu:

“Yazıktır günahtır, bu memleket hepimizindir. Kim bir kuruş haram yerse Allah onun belasını versin. Ben ömrümde hayatımda devlet ihalesine girmiş biri değilim. Gelin girin deseniz gene girmem de. Görevden alınmamda yönetim kurulunun kararı yok. O kendi başına partimizin yöneticilerini arayarak “Partimize zarar verdi, CHP'nin ağzıyla konuşmuş” diye şikâyet etmiş. Ama benim bir gazeteciye bir konuşmam olmadı ki. Bu belgeyi siz servis etmişsiniz. Biz bu hukuksuzluklarla mücadele etmeyeceksek iflah olmayız.

“Hırsızlarında karşısında olacağım bunu çok iyi bilsinler”

Biz her zaman reisimizin arkasındayız. 26 sene kulüp başkanlığı yaptım. Servetimin 3'te 2'sini Diyarbakır'ın gençlerine harcadım. Dünya birincisi olan gençler yetiştirdim. Diyarbakır halkı beni çok iyi tanıyor. Dürüst konuşan namuslu konuşan hemen alınıyor. Biz sadece hizmet etmek için siyasete girdik, başka bir çıkar gözetmedik. Eğer biri doğru konuşacaksa ve atılacaksa biz her zaman doğruyu konuşuruz ve doğrumuzun arkasında oluruz. Ben her zaman doğruyu söyleyeceğim ve halkımın yanında olacağım. Hırsızlarında karşısında olacağım bunu çok iyi bilsinler. Hakkımızda hayırlısı olsun."

AKP’li İl Başkan, “Bu para partinin masraflarında kullanılmak üzere çekildi” demişti

Eski yardımcısının iddialara ilişkin konuşan AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın ise şunları söylemişti:

"Genel Merkez her il başkanlığına 6 ayda bir ödenek gönderir. 250 bine yakın para il başkanlığı hesabına yatırıldı. Bu para partinin masraflarında kullanılmak üzere çekildi. İl başkan yardımcımız müteahhitlik işleriyle uğraşıyor. Kendisine destek olmadığımız için böyle bir iftira ile karşı karşıya kaldık. Partinin giderleri il başkanı tarafından karşılanır. Partinin gönderdiği ödenekler il başkanı kişisel ihtiyaçları için karşıladığı iddiası soyut bir iftiradan ibarettir. Parti giderleri ve masraflar bellidir."