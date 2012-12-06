AKP Diyarbakır İl Başkanı görevden alındı

"Dindar Kürtler artık BDP'ye oy veriyor" sözleri nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert bir şekilde eleştirilen AKP Diyarbakır İl Başkanı Halil Advan'ın, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla görevinden alındığı öne sürüldü.

Bir gazeteye verdiği demeçte, "Dindar Kürtler BDP'ye oy veriyor" sözleri nedeniyle dün (5 Kasım 2012) Ankara'da yapılan AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Başbakan Erdoğan, Advan için, "Benim böyle bir il başkanım olamaz" demişti.

Dün gerçekleşen toplantının ardından bugün (6 Kasım 2012) Advan'ın Başbakan tarafından görev alındığı ileri sürüldü. Advan'ın görevinden alınmasını protesto eden Diyarbakır AKP Kadın Kolları Başkanı Sibel Yağmur da istifasını AKP Genel Merkezi'ne sundu.