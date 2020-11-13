AKP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin üye sayısı arttı, MHP ve CHP’nin düştü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 Ekim tarihinde açıkladığı üyelik sayılarında 10 milyon 592 bin 23 üyesi bulunan AKP, geride kalan 41 günde 457 bin 933 bin yeni üye katılımıyla toplam üye sayısını 11 milyon 49 bin 956’ya çıkardı. Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin üye sayısında düşüş yaşanırken AKP'den ayrılan isimlerin kurduğu Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi’nin üye sayılarında artış yaşandı. CHP'nin üye sayısında ise azalma gözlendi.

Siyasi partilerin faaliyetlerini takip eden ve belirli aralıklarla güncel üye sayılarını yayınlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin üye sayılarını 11 Kasım tarihi itibariyle ilan etti.

MHP üye kaybediyor

AKP’nin aksine Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin üye sayısında geride kalan 41 günde düşüş yaşandı. 1 Ekim tarihinde 495 bin 644 üyesi bulunan MHP'nin üye sayısı bu süreçte 2 bin 650 kişi azalarak 492 bin 994’e geriledi.

İyi Parti henüz hedefine ulaşamadı

2020 yılı sonunda 400 bin üye hedefiyle üyelik kampanyası yürüten İyi Parti ise son açıklanan rakamlara göre henüz bu hedefine ulaşamadı. 1 Ekim tarihinde 306 bin 809 olan partinin üye sayısı 9 bin 510 artarak 316 bin 319 oldu.

CHP’nin üye sayısında azalma

Meclis’in ikinci büyük partisi olan CHP’nin üye sayısında da geride kalan 41 günde azalma yaşandı. 1 Ekim tarihinde 1 milyon 253 bin 940 üyesi bulunan partinin üye sayısı bin 35 kişi azalarak 1 milyon 252 bin 905 olarak kayıtlara geçti.

HDP ve Saadet Partisi’nin üye sayıları kaç?

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) güncel üye sayısı 40 bin 509, Saadet Partisi’nin güncel üye sayısı ise 217 bin 309 olarak kayıtlarda yer aldı.

Gelecek ve DEVA partileri üye sayılarını artırdı

AKP’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlık görevini üstlendiği Gelecek Partisi de geride kalan 41 günde üye sayısını artıran partiler arasında yer aldı. Bu dönemde 1’inci Olağan Kongresi’ni de yapan parti 1 Ekim’den bu yana 777 yeni üyeyle birlikte toplam 14 bin 986'ya ulaştı.

AKP'den ayrılarak siyasi parti kuran ve il, ilçe kongreleriyle örgütlenme çalışmalarını sürdüren Ali Babacan liderliğindeki DEVA da geride kalan 41 günde üye sayısını artırdı. 1 Ekim’de 5 bin 157 üyesi bulunan siyasi parti bu süreçte 4 bin 374 yeni üye katılımıyla toplam 9 bin 531 üyeye ulaştı.