AKP Dersim Komisyonunu unutturuyor mu?

Hülya Karabağlı / Ankara

Geçtiğimiz yasama dönemine damgasını vuran TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Dersim Alt komisyonu tartışılıyor. Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, binlerce belgenin geldiği komisyonunAKP tarafından zamana yayılarak unutturulmak istendiğini söyledi. Aksünger’e göre, AKP, Osmanlı’ya uzandığı için Dersim’le yüzleşmek istemiyor”. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’de bir süre önce facebook sayfasından, komisyona yönelik eleştirilerini aktarmıştı.

Dersim belgelerini alıp inceleyemiyorlar

Aksünger, Dilekçe Komisyonu Başkan AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş’ten şu ana kadar bir çağrı almadıklarını anlatan Aksünger, Haziran ayındaki ilk toplantıdan komisyonun ikinci kez biraraya gelmediğini söyledi. Komisyon üyeleri, dersim olaylarına ilişkin gizli, çok gizli belgelerin incelenmesinden sıkıntı çekiyor. Belgelerin fotokopilerinin çekilmesiyasak. Milletvekilleri sadece belgeleri yerinde incelip not alabiliyorlar.





AKP meyvenin jölesini seviyor





AKP’nin bir konuyu gündeme getirip, bağırıp çağırdıktan sonra geri çekildiğine dikkat çeken Aksünger, Dersim komisyonunda da aynı şeyin yapıldığını söylüyor. Akgünger’e göre, AKP meyvenin kendisi değil jölesini seviyor.

Anayasa’nın inanç maddesinde düzenleme

Dersim olaylarından devletin sözlü özür dilemesinin çok da anlamlı olmadığını anlatan Aksünger’e göre, yeni anayasada bu düzenlenmeli. Anayasa’da inanç özgürlüğü geniş kapsamlı ve ayrıntılı yazılmalı. İnanç grupları anayasal güvence altına alınmalı. Bu yapıldığı takdirde, Dersim olaylarıyla yüzleşme olur.