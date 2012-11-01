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AKP Dersim Komisyonunu unutturuyor mu?

TBMM Dersim Alt Komisyonu Üyesi CHP İzmir milletvekili Erdal Aksünger, AKP’nin Dersim’le yüzleşmemek için komisyonu toplamadığını söyledi

01 Kasım 2012 13:48

Hülya Karabağlı / Ankara

 

Geçtiğimiz yasama dönemine damgasını vuran TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Dersim Alt komisyonu tartışılıyor. Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger,  binlerce belgenin geldiği komisyonunAKP tarafından zamana yayılarak unutturulmak istendiğini söyledi. Aksünger’e göre, AKP,  Osmanlı’ya uzandığı için Dersim’le yüzleşmek istemiyor”. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’de bir süre önce facebook sayfasından, komisyona yönelik eleştirilerini aktarmıştı. 

 

Dersim belgelerini alıp inceleyemiyorlar

 

Aksünger,  Dilekçe Komisyonu Başkan AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş’ten şu ana kadar bir çağrı almadıklarını anlatan Aksünger,  Haziran ayındaki ilk toplantıdan komisyonun ikinci kez biraraya  gelmediğini  söyledi.  Komisyon üyeleri,  dersim olaylarına ilişkin gizli, çok gizli belgelerin incelenmesinden sıkıntı çekiyor.  Belgelerin fotokopilerinin çekilmesiyasak.  Milletvekilleri sadece  belgeleri yerinde incelip not alabiliyorlar.


 
AKP meyvenin jölesini seviyor


 
AKP’nin bir konuyu gündeme getirip, bağırıp çağırdıktan sonra geri çekildiğine dikkat çeken  Aksünger,  Dersim komisyonunda da aynı şeyin yapıldığını söylüyor.  Akgünger’e göre,  AKP meyvenin kendisi değil jölesini seviyor.

 

Anayasa’nın inanç maddesinde düzenleme

 

 Dersim olaylarından devletin sözlü özür dilemesinin çok da anlamlı olmadığını anlatan Aksünger’e göre, yeni anayasada bu düzenlenmeli.  Anayasa’da inanç özgürlüğü geniş  kapsamlı ve ayrıntılı yazılmalı.  İnanç grupları anayasal güvence altına alınmalı. Bu yapıldığı takdirde,  Dersim olaylarıyla  yüzleşme  olur.

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