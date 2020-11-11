AKP Denizli ve Bursa il başkanlarından benzer açıklamalar: Genel merkez ile yaptığımız istişareler neticesinde aday olmama kararı aldım

AKP Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, planlanan il kongrelerinde aday olmayacaklarını duyurdu. İki başkanında birbirine benzer açıklamalar yapması dikkat çekti.

Denizli’de Aralık ayında yapılması planlanan 7'nci il kongresinde tek aday olması beklenen AKP Denizli İl Başkanı Necip Filiz ani bir kararla aday olmayacağını açıkladı.

Denizli'de 5 yıldır il başkanlığı görevini yürüten Filiz yaptığı yazılı açıklamada; “Genel merkez teşkilat başkanlığımız ile yaptığımız istişareler neticesinde aday olmama yönünde karar almış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

Filiz, Denizli'deki milli bayram kutlamalarının büyük bölümünde resmi törenlere katılmayarak dikkatleri çekiyordu.

Bursa'da da durum aynı

Denizli İl Başkanı Necip Filiz’in ardından Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da aday olmayacağını duyurdu. Salman tarafından yapılan yazılı açıklamada “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Partimizin 7. Olağan İl Kongresinde aday olmama yönünde karar almış bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.

3.5 yıldır il başkanlığı görevini sürdüren Salman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiği açıklamasını “Bugünden itibaren her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda inandığım yolda durmadan yürümeye devam edeceğim” ifadeleriyle noktaladı. (İHA)