T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'den üniversitelere ilişkin kanun teklifi

08 Nisan 2020 12:23

AKP, salgın ve afet durumlarında üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi sundu.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yılda iki kez yapılabilen doçentlik sınavı sayısının artırılabilmesi, vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının mali haklarının devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenmesi, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği verilebilmesi, Ankara Bilim Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

ETİKETLER

üniversitehaberkanun teklifiyaz dönemiMehmet Muş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24