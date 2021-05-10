AKP'den TBMM'de 18 yaş altının BES kapsamına alınması teklifi

AKP, yeni ekonomi paketini TBMM'ye sundu. Buna göre 18 yaşından küçükler, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilebilecek.

Teklifle emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES’e aktarımına imkan sağlanması da öngörülüyor.

Bloomberg ht'de yer alan habere göre; teklifle Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin, Finansal İstikrar Komitesi olarak yeniden yapılandırılması da amaçlanıyor.

Teklife göre orta vadeli mali plan ve orta vadeli program, tek bir belge olarak düzenlenecek.

Teklifte KOBİ'lerin ek istihdam primlerinin KGF ve kamu bankası kredisi faizinden düşürülmesi de öngörüldü.

Teklifte geçen günlerde piyasada ödemeleri kilitleyen çek düzenlemesine yönelik ifadeler de yer aldı. Buna göre 31 Mayıs'a kadar karşılığı olan çeklere ödeme yapılabilecek.