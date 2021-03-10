AKP'den sosyal medya anketi: Yüzde 58, siyasetçileri takip etmiyor

AKP, vatandaşların sosyal medyada siyasette yaşanan tartışmaları ve siyaseti ne kadar takip ettiğini ölçmek için 26 ilde, 18 yaş ve üzeri bin 512 vatandaşla bir anket gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçen günlerde MYK toplantısında sunulan ankete göre vatandaşların yüzde 58.8’i siyasileri takip etmiyor, yüzde 25.8’i sadece kendisi ile aynı görüşte olan siyasileri izliyor.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, vatandaşların büyük çoğunluğu Instagram ve Facebook kullanmayı tercih ediyor. Ankete katılanların yüzde 25.1’i sosyal medyadaki siyasi tartışmalara nadiren, yüzde 6’sı sıklıkla, yüzde 68.9’u ise hiçbir zaman katılmadığını söyledi.

“Sosyal medya siyasetçileri daha iyi tanımamı sağlar” sorusuna ankete katılanların yüzde 36.6 “katılmıyorum”, yüzde 32.4 “katılıyorum” ve yüzde 14.9 “ne katılıyorum, ne katılmıyorum” yanıtını verdi.

Ankete katılanların 45.1’i siyasi tartışmaları hiçbir zaman takip etmediğini, yüzde 35.2’si nadiren, yüzde 19.7’si ise sıklıkta takip ettiğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 44’ü ise “Sosyal medya tartışmaları, ‘yüz yüze yapılan tartışmalardan daha ikna edicidir yorumuna katılıyor musunuz?” sorusuna “katılmıyorum” yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 80’i “Sosyal medyada takip ettiğim fake hesapların siyasi paylaşımlarına güvenirim” sorusuna “katılmıyorum” yanıtını verdi. Ankette, bu hesapların yasaklanıp yasaklanmamasına ilişkin soruya katılımcıların yüzde 79.6’sı “yasaklanmalı” dedi.

“Sizce hangi siyasi parti sosyal medyada en güçlüdür” sorusuna, yüzde 38.4 AKP, yüzde 16.9 CHP, yüzde 2.1’i MHP, yüzde 1.7’si de İyi Parti dedi.