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AKP'den Meclis'e 'Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulsun' teklifi

20 Nisan 2021 16:54

AKP, Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Teklif, Libya ile de dostluk grubu kurulmasını öngörüyor. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da görüş alınacak.

 

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