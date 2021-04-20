AKP'den Meclis'e 'Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulsun' teklifi

AKP, Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Teklif, Libya ile de dostluk grubu kurulmasını öngörüyor. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da görüş alınacak.