AKP'den kanun değişikliği teklifi; büyükşehirlerin otopark gelirleri azalıyor

AKP'nin, Çevre Ajansı'nın kurulmasını öngören 39 maddelik yasa teklifiyle; ilçe belediyeler, otopark gelirlerini büyükşehir belediyelerine aktarmayacak.

TBMM Başkanlığı'na sunulan Türkiye Çevre Ajansı'nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Düzenlemeyle Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda değişiklik yapılarak, büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları maddesine; bisiklet yollarının, bisiklet park istasyonlarının, bisiklet ve elektrikli scooter şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yapma hükmünün eklenmesi öngörülüyor.

İlçe belediyeleri ise bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme görevine sahip olacak.

Teklifle, bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılmayacak.