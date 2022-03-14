AKP’den istifa eden 200 kişi İyi Parti’ye katıldı

Partilerinden istifa eden 200 AKP üyesi, törenle İyi Parti'ye katıldı. Törende konuşan İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, katılımların artarak devam edeceğini söyledi.

Halk TV'de yer alan habere göre, İyi Parti İzmir il binasında gerçekleşen törenle daha önce AKP üyesi olan 200 kişi İyi Parti’ye katıldı. Katılıma öncülük eden İyi Parti Erzurum İl başkanı Melih Kırkpınar ve İyi Parti İzmir İl başkanı Hüsmen Kırkpınar tören sırasında konuşma yaptılar.

"Katılımlar artarak devam edecek"

Konuşmasında üyelik çalışmalarının ülkenin her yerinde tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Hüsmen Kırkpınar bundan sonra da büyük katılımların olacağını vurguladı.

Kırkpınar, “Tüm teşkilatlarımızla sürekli olarak sahadayız. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu katılımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün burada birlik ve beraberliğimizi bir daha herkes görmüş oldu. Bizler İyi Parti ailesi olarak sürekli büyüyecek ve daha faydalı işlere imza atacağız. Türkiye'mizin her köşesinde daha büyük katılımlar olacağı gibi güzel İzmir’imizde de bu katılımlar artarak devam edecektir” dedi.

"Dayanışma ve takım ruhuna şahit oluyoruz"

Katılım esnasında İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’da birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi;

“Bugün burada dayanışma ve takım ruhunun önemine şahit oluyoruz. İzmir'de yaşayan Erzurumlu hemşehrilerimiz bizlere ulaşarak, partimize destek olmak istediklerini söylediler. İzmir il başkanımızın koordinesi ve öncülüğünde yaptığımız çalışma ile 200 kişi AKP’den istifa edip partimize üye oldu.

Yurttaşlarımız kurtuluşun İyi Parti olduğuna inanmış ve güvenmiş durumda. Bizler bu teveccühe layık olmak için bugün olduğu gibi yarında yorulmadan usanmadan daha fazla faydalı olmak ve müreffeh bir toplum oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından İyi Parti il binasında yeni üyelere rozet takılarak üyelik kayıtları yapıldı.