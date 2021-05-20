AKP'den İkizdere savunması: Ya, biz çevreciyiz arkadaşlar, merak etmeyin

Rize'nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi'ne yapılmak istenen taş ocağına karşı verilen mücadele CHP tarafından Meclis gündemine taşındı. Yapılmak istenen taş ocağının bölgeye vereceği tahribatın araştırılması için önergenin görüşmelerinde CHP adına konuşan İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Burada taş ocağı yapılması akla ziyan bir girişimdir ama inadına yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Yaşam alanlarını savunanlara yönelik güvenlik kuvvetlerinin tutumunu eleştiren Bekaroğlu, "Bakın, 2 bin jandarma dağda, taşta insanları kovalıyor, orantısız şiddet uyguluyor, gaz sıkıyor, kadınları yerlerde sürüklüyor" diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, "Biz burayı beş sene içinde aynen, olduğundan daha yeşil bir şekilde iade edeceğiz" dediğini aktaran Bekaroğlu, "Bin senede, iki bin senede oluşmuş, Allah'ın yaratmış olduğu bu dağın aynısını 'Beş senede yapacağım' diyor. Haşa tövbe! Sen Tanrı mısın Sayın Yazıcı, olacak iş mi bu ya?" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "Bunlar marjinal, Gezici" sözlerine de tepki gösteren Bekaroğlu, "Bu toprak bizim toprağımızdır, burası hepimizin zenginliğidir, vatan toprağıdır" şeklinde konuştu.

"Hükümet halkın taleplerine sırt çevirmektedir"

İyi Parti Grubu adına konuşan Arslan Kabukcuoğlu, "İkizdere'de vatandaşlarımızın verdiği mücadeleyi haklı gösteren pek çok neden vardır. Bu bölge, dünyada korunması gereken 200 vadiden birisidir" dedi. Vadinin korunmasının hükümetin görevi olduğunu belirten Kabukcuoğlu şunları söyledi:

"Bu vadiyi korumak en başta hükümetin göreviyken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti buraya kol kanat germesi gerekirken bunları yapmamakta, halkın taleplerine sırt çevirmektedir. Durum bu iken bölgenin tahrip edilmesi anlaşılabilir gibi değildir. İkizdere'de direnen yöre halkı geçmiş kuşaklardan devraldıkları bu doğal yapıyı siyasi iktidarın keyfiliğine peşkeş çekmeye karşı çıkmaktadır. Orman yangınlarından, kuraklıktan, su kıtlığından dem vurup devletin gücünü ve imkânlarını bu sorunlarla mücadele etmek için ayırmak varken bizler ormanları yok ediyoruz. Binlerce yılda oluşmuş fauna ve florayı yok etmeye uğraşıyoruz, ekosistemi yok etmeye çalışıyoruz, topraklarımızı bozup sularımızı kirletiyoruz. Aslında bunlar için hiçbir şey söylemeye gerek yoktur, İkizdere'nin resmi budur.

"AKP şirketler koalisyonudur, bir rant ittifakıdır"

HDP grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Murat Çepni, İyidere'deki Lojistik Liman Projesi'nin son derece hayali bir proje olduğunu söyledi:

"Burada şirket ve AKP iş birliği var. Yani Karadeniz, Cengiz İnşaat eliyle peşkeş çekilmiş durumda, burada. Şirketin projesinde projenin sahibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazıyor, iletişim adresi ise şirket. Biz bunu söylüyoruz zaten. AKP bir şirketler koalisyonudur. AKP bir rant ittifakıdır."

AKP'den 800 istihdam savunması

AKP grubu adına ise Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak konuştu. Söylenenlerin yüzde 99'unun yalan olduğunu ileri süren Bak şöyle devam etti:

"Vatandaşlara 'Ocak yetmiş yıl işletme yapacak' deniliyor. Yalan. Bakan Bey geldi, üç yılda tamamlanacak. 'Çay tarlaları işgal edilecek.' Tarlalara dokunulmayacak, oradaki çaylar alınacak, vatandaşa bir sıkıntı yok. 'Doğa tahrip edilecek.' Çalışma sonrasında (fotoğraflar göstererek) doğa bu şekilde teslim edilecek. '2 bin tane jandarma var.' diyor. Nerede jandarma var ya? Biz de oranın çocuğuyuz. Doğru, 948 tane bal kovanı var. Tamam, orada yaklaşık olarak 7-8 ton bal üretiliyor, biz onları karşılayacağız. Bizim insanımız bakın -Rizeliler- vatanını çok sever, milliyetçidir, sahip çıkar, yatırımlara da sahip çıkar. İkizdere Limanı 800 kişiye istihdam yaratacak bölgemiz için."

"Vadiyi eski haline getireceğiz"

Gereken 20 milyon ton bazalt taşı rezervinin sadece o alanda bulunduğunu anlatan Bak, "Biz çevreye zarar vermeyeceğiz, vatandaşların suyunu getireceğiz ve bütün o vadiyi tekrar eski hâline getireceğiz. Bizim insanımız bize inanıyor; oradan, dışarıdan gelmeye gerek yok, biz gerekenleri yaparız. Bu proje bölgemizin gelişmesi için önemli bir proje, biz bu projeyi destekliyoruz. Rizeli vatandaşlarımız bu projeyi destekliyor. İnşallah bölgemiz büyüyecek ve güçlü Türkiye'nin ticaret alanlarından biri olacak" diye konuştu.

HDP'li Çepni, "Türkiye'de rehabilite edilmiş herhangi bir taş ocağı var mı, var mı elinizde örnek?" diye sordu.

AKPli Bak, Çepni'nin sorusuna, "Rehabilite edilmiş taş ocağı İstanbul Alibeyköy'de. Haliç temizlenirken çamurun boşaltıldığı ve üzeri park yapılmış bir taş ocağı var. İki, şu andaki İstanbul Havalimanı. Orası kömür, taş ocakları. Ne oldu? Rehabilite edildi, Avrupa'nın en büyük havalimanı yapıldı. Ya, biz çevreciyiz arkadaşlar, merak etmeyin" yanıtını verdi.