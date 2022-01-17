AKP'den emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: 2022 yılı içerisinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız

"EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor"

Akbaşoğlu, “EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız. EYT’li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” açıklamasında bulundu.

3600 ek gösterge ile ilgili de açıklamada bulunan Akbaşoğlu, şunları söyledi:

“En geç mayıs ayı içerisinde 3600 ek göstergeyi gerçekleştirmiş olacağız”

"Polislerimize, hemşirelerimize, müdürlerimize, imamlarımıza ve diğer toplum kesimlerinden kadrolara ilişkin bir sözümüz vardı. Bunu daha da genişletmek suretiyle geniş bir spektrum içerisinde Çalışma Bakanlığımızda bir çalışma yapılıyor. Bunu inşallah en geç Mayıs ayı içerisinde yasalaştırmak suretiyle 3600 ek göstergeyi gerçekleştirmiş olacağız.

Bir de sözleşmeli personel var. Çok çetrefilli statüler. Çok farklı hukuki düzenlemeler. Biz bunları yalınlaştırmak, basitleştirmek ve tek bir çatı altında daha da basite indirgeyerek bu ayrışmaları toparlayarak herkesin daha iyi bir noktada hak sahibi olarak yola devam etmesini sağlamak istiyoruz."

“2023'te doğalgaz fiyatlarını çok daha makul bir noktaya çekeceğiz”

Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Akbaşoğlu, “540 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfettik. Bunu sisteme dahil edip bütün konutlara ulaştırmayı 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirip doğalgaz fiyatlarını çok daha makul bir noktaya çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da bugünkü basın toplantısında Akbaşoğlu'nun sözlerini değerlendirdi. Öztrak, şunları söyledi:

"Erken seçim hamlesi"

"Her konuda olduğu gibi bu konuda da saray yönetiminde maşallah her kafadan bir ses çıkıyor. Bakan başka konuşuyor, bürokrat başka söylüyor. Grup başkanvekili başka konuşuyor, Erdoğan başka söylüyor. Bunun erken seçim hamlelerinden bir tanesi olduğu açıktır. Ama EYT'li vatandaşlarımıza ‘türedi' diyen sarayın kibirlisinin bu meseleyi çözmesini kimse beklemesin. Çaresizlik içinde seçim öncesi birtakım oy hamleleri yapıyorlar. EYT'li yurttaşlarımız hiç merak etmesin. Bu sorunu da CHP iktidarında biz çözeceğiz."