AKP’den boşanma davalarına ilişkin çalışma: Davalar kısa sürede sonuçlandırılacak

AKP kaynakları, tazminat, velayet veya nafaka anlaşmazlıklarından dolayı yıllarca süren davalar sebebiyle tarafların mağdur olduğunu belirterek yeni çalışma başlattı. Buna göre boşanma davalarının kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Türkiye gazetesincen Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP'li hukukçuları “Şu anda Türkiye’de çekişmeli boşanma davaları 5-6 yıldan önce bitmiyor, 8-10 yıla uzayanlar bile var. Mal rejimi yüzünden uzadıkça uzuyor. Taraflar mağdur oluyor. Bu konuda çok şikâyet var. Mesela, ikinci evliliğini yapamıyor veya yaşı geçiyor çocuk yapamıyor. İki taraf da boşanma konusunda kararlı ama bazı konularda anlaşma sağlanamadığı için yıllarda süren çekişme hem kadında hem erkekte ve varsa çocukta travmalar oluşturuyor. O sebeple boşanmalarda tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştiriliyor” değerlendirmesini yaptı.

AKP kaynakları, yeni yapılacak düzenleme konusunda “Evlilik birliği fikren, ruhen bitmiş ve sadakat kalmamışsa boşanma için yeterli olacak. Tarafların rızasıyla boşanma sonuçlanacak. Diğer taleplerle ilgili davalar sürecek. Tazminat, velayet gibi konular davanın uzamasına sebep olmayacak. Bu konular ayrı bir yargısal işleme tabi olacak” değerlendirmesini yaptı. Birçok Avrupa ülkesinde, boşanma davasıyla nafaka veya mal paylaşımı davası ayrı yürütülürken Türkiye’de ise nafaka, velayet veya mal rejimi davası boşanma davası ile birlikte sonuçlandırılıyor. Bütün konular aynı davada karara bağlanıyor." ifadesini kullandı.