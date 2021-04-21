AKP'den belediyelerde reform hazırlığı: 51 ilin büyükşehir olması, belediyelerin personel yapısına ilişkin düzenleme gündemde

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AKP MYK toplantısında yerel yönetimlerde köklü değişiklikler içeren reform paketi ele alındı. 51 ilin büyükşehir olması, belediyelerin personel yapısına ilişkin düzenleme gündemde.

AKP'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir sunum yaptı. Toplantıda 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilin büyükşehir olması için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Sabah gazetesinden Eda Işık'ın haberine göre, taslakta imar ve planlama, belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi, belediyelerin mali yapısı ve finansman, belediyelerin teşkilat ve personel yapısı, denetim ve şeffaflık, mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi başlıkları yer alıyor.

"Belediye başkanlarının, yakınlarını işe almalarının önüne geçilecek"

Taslakta yer alan en önemli düzenlemelerden biri imar değişiklikleriyle ilgili. İmar değişikliklerinin, değişiklik yapıldığı bölgede ilan edilmesi zorunluluğu getirilmesi düşünülüyor. Yine belediyelerin personel yapısına ilişkin bölümde yapılacak düzenlemeyle belediye başkanlarının, yakınlarını işe almalarının önüne geçilecek.

Erdoğan'dan gri pasaport talimatı

MYK toplantısında, bazı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan vatandaşlara gri pasaport sağlanarak yurt dışına çıkarılması ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma da gündeme geldi. Başkan Erdoğan kurmaylarına konunun takipçisi olmaları yönünde talimat verirken, gri pasaportla ilgili yönetmelikte bazı değişiklikler yapılarak kısıtlamaya gidileceği, gerekirse yasa ile ilgili düzenleme yapılabileceği belirtildi.

İlçe belediyeleri ile il belediyeleri arasında sorun olan, ilaçlama, mezarlık hizmetleri, çöp toplama hizmetleri gibi hizmetlerle ilgili yetki kargaşasına son verilecek. Belediyelerin yetkileri kesin bir şekilde ayrılacak.

Büyükşehir belediyesi olan iller şöyle: